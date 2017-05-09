  • BIST 94.348
  • Altın 142,062
  • Dolar 3,6061
  • Euro 3,9304
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C

Hamamönü’nde "Öğrenci Buluşması" etkinliğine 45 ülkeden öğrenci katıldı

»
Hamamönü’nde "Öğrenci Buluşması" etkinliğine 45 ülkeden öğrenci katıldı
Dünyanın birçok yerinden farklı kültürdeki insanların buluşma noktası haline gelen Hamamönü, yabancı öğrencileri bir araya getirdi.

Hamamönü’nde "Öğrenci Buluşması" etkinliğinde 45 ülkeden öğrenciler buluştu. Öğrenciler,hem Hamamönü’nü gezdi hem de açtıkları stantlarla Ankaralılara kendi kültürlerini tanıttı.

Hamamönü’ ne hayran kaldılar

Yıl boyunca birçok yabancı misafiri ağırlayan Hamamönü,bu seferde yabancı öğrencilere ev sahipliği yaptı. Uluslararası öğrenci buluşması kapsamında yabancı öğrenciler, açtıkları stantlarla kendi kültürlerini tanıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada stant önlerinde renkli görüntüler ortaya çıktı.Yabancı kültürlerin yiyeceklerini de tatma imkânı bulan Ankaralılar aileleriyle güzel bir hafta sonu geçirdi. Yabancı öğrenciler, Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez etkinliğine de katıldı. Öğrenciler kendilerine ev sahipliği yapan ve kültürlerini anlatma imkânı veren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye teşekkür etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Altındağ’da yaşayan engelli bireyler ağaç dikerek, moral depoladılar07 Nisan 2017 Cuma 12:16
  • Mahalle ziyaretlerini sürdüren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bu sefer Gülpınar Mahalle sakinleri ile bir araya geldi06 Nisan 2017 Perşembe 11:44
  • 10 yıldır okul ziyaretleri yapan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, okul ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor05 Nisan 2017 Çarşamba 11:41
  • Türkiye çok büyük bir ülke. Güçlü Türkiye için hep birlikte çalışacağız29 Mart 2017 Çarşamba 11:59
  • Yeni Altındağ Belediyespor, Bölgesel Amatör Liginde Şampiyon Oldu27 Mart 2017 Pazartesi 11:19
  • Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, referanduma kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi22 Mart 2017 Çarşamba 11:44
  • Yeni Altındağ Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in 22.Haftası’nda Kayseri deplasmanına çıktı20 Mart 2017 Pazartesi 12:25
  • Daha güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz01 Mart 2017 Çarşamba 12:04
  • Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilencilere yönelik bir operasyon düzenledi23 Şubat 2017 Perşembe 12:48
  • Silopi Belediyesi’nden gelen heyet, Altındağ Belediyesi’nin tecrübelerinden yararlanmaya devam etti22 Şubat 2017 Çarşamba 12:02
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim