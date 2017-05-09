Hamamönü’nde "Öğrenci Buluşması" etkinliğine 45 ülkeden öğrenci katıldı

Dünyanın birçok yerinden farklı kültürdeki insanların buluşma noktası haline gelen Hamamönü, yabancı öğrencileri bir araya getirdi.

Hamamönü’nde "Öğrenci Buluşması" etkinliğinde 45 ülkeden öğrenciler buluştu. Öğrenciler,hem Hamamönü’nü gezdi hem de açtıkları stantlarla Ankaralılara kendi kültürlerini tanıttı.

Hamamönü’ ne hayran kaldılar

Yıl boyunca birçok yabancı misafiri ağırlayan Hamamönü,bu seferde yabancı öğrencilere ev sahipliği yaptı. Uluslararası öğrenci buluşması kapsamında yabancı öğrenciler, açtıkları stantlarla kendi kültürlerini tanıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada stant önlerinde renkli görüntüler ortaya çıktı.Yabancı kültürlerin yiyeceklerini de tatma imkânı bulan Ankaralılar aileleriyle güzel bir hafta sonu geçirdi. Yabancı öğrenciler, Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez etkinliğine de katıldı. Öğrenciler kendilerine ev sahipliği yapan ve kültürlerini anlatma imkânı veren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye teşekkür etti.