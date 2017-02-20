Faruk Nafiz Çamlıbel’in ölümsüz eseri Han Duvarları şiirinin yol öyküsünü anlatan belgesel gösterimi, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Hecenin beş şairinden birisi olan büyük şair, siyasetçi ve öğretmen Faruk Nafiz Çamlıbel’in ölümsüz eseri “Han Duvarları” şiirinin yol öyküsünü anlatan belgesel Ankaralılarla buluştu. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde gösterime giren belgesele vatandaşların ilgisi büyüktü.

Çankaya Belediyesi ile Ulukışla Yardımlaşma Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, Niğde Eski Senatörü Abdullah Emre İleri, Niğde Dernekler Federasyonu Başkanı Emin Özer ile Ulukışla Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Erdağ’ın yanı sıra çok sayıda Niğdeli vatandaş katıldı.

Gösterim öncesi bir konuşma yapan Gülsün Bor Güner, Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları şiirinin aynı zamanda vatanın ne büyük zorluklardan geçilerek kazanıldığını da gösterdiğini belirtti. Konuşmasında, “Özellikle ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu zor günlerde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının vatan uğruna verdiği mücadeleyi hatırlamanın ve bu bilinçle Cumhuriyete sahip çıkmanın önemini vurgulamak istiyorum” diyen Güner, Çankaya Belediyesi olarak ölümsüz eserin yol hikayesine ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirtti.

ŞİİR, ÖZGÜN MÜZİKLE CANLANDIRILDI

Yönetmenliğini Dursun Özden’in yaptığı yaklaşık 50 dakika süren eser, ilk kez bir şiirin açılımı ve canlandırılmasını anlatan belgesel olarak karşımıza çıkıyor. Şiirin yol öyküsü belgeseli, 1923 yılında henüz tren yolu yok iken Ulukışla’dan Kemerhisar, Niğde, Araplı Beli ve İncesu üzeri Kayseri’ye giden at arabalı idealist bir şair-öğretmen olan Faruk Nafiz Çamlıbel’in şiire döktüğü yol hikayesini dramatik canlandırmaları, özgün müziği, animasyon destekli vurguları ve özel röportajları ile sinematografik şekilde sunuldu. Orta Anadolu’dan doğa, tarih, kültür ve insan manzaralarının da yer aldığı eser, oyuncu Gürsel Fırat’ın canlandırmaları ve Nur Subaşı’nın seslendirdiği şiirlerle zenginlik kazandı.