Hangi vicdan buna dayanır?

Eyüphan Kaya

Ben insanım diyen herkim varsa kalbi, kavli ve gücü ölçüsünde fiili bir tarzda Arakan Müslümanlarına yapılan zulmün ortadan kalkması için efor sarf edilmeli, varlığını ortaya koymalıdır.

Aslında bu zulüm kime yapılırsa yapılsın “dur” demesini bilmeliyiz. Zalimin kim olduğuna bakmadan ona karşı durmak gerektiği gibi mazlumun da kimliğine bakmadan yanında olmalıyız.

Aynı zulmü Arakan’lılar başkasına yapsa bu defa Arakanlılara karşı sesimizi yükseltmeliyiz.

Dünya yönetiminde “azınlık hakları” diye bir hak var, ama bir çok devlet bu hakları kendine göre ölçüp biçiyor, kesip buduyor.

Hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur. Bir devlet, devlet ise azınlık haklarını koruma altına almalı, vatandaşlarının huzur içinde yaşamalarına katkı vermelidir.

Arakan Müslümanlarına uygulanan zulmün kat katı Saddam yönetimi tarafında Irak Kürtlerine yapıldı, dünya sessiz, sus pustu. Haksızlık defalarca tekrarladı, taki dünya müdahale edene kadar. Malum buna benzer bir zulüm de Doğu Türkistan Türklerine yapıldı.

DAİŞ dünyanın planlı örgütüdür, baş kesiyor diye birileri ayağa kalkıyordu, peki Miyanmar ordusu adam doğuruyor nerdeler bu ikiyüzlü kimseler?

İnsanlık burada bir sınav geçiriyor;

İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) unutmadık Halepçe katliamını kınamadın bile bu zulme de mi karşı çıkmayacaksın?

Ben çağdaşım, medeniyim diyen AB neden sesin çıkmıyor?

Dünyanın bekçiliğine soyunan ABD sen eşekbaşı mısın ki bu işkence, zulüm ve haksızlığa karşı susuyorsun?

Çin Doğu Türkistan’a ve içindeki Müslümanlara yaptığıyla zaten sabıkalı, peki Rus lideri Putin’den niye bir ses yok?

Aklım almıyor arkadaş, aklım almıyor?

Bir devletin başına geçen kimseler serhoş bir moda mı geçiyorlar acaba? Devletin yönetim programına mı ayarlanıyorlar, kanaatim o ki bir insan olarak her kişi bu tür zulme karşı rahatsız olur olmalı da, ama Türkiye lideri dışında sıkılan, bağıran pek görülmüyor.

Alakan’lıların hataları olabilir,

Ama bu bir devlet ordusunun bu kadar orantısız güç kullanmasına sebep olmamalıdır. Görüntülere bakılırsa çok masum insanlar işkenceden geçiriliyor, üryan işkence edilerek başları kesiliyor, canlı kanlı doğranıyor, kurşunlanıyor.

Hangi vicdan buna dayanır?

Şimdiye kadar pek işe yaramayan BM bari burada varlığını hissettirseydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan boşuna dünya beşten büyüktür demedi, çünkü bu beş ülkenin kanaat ve kararıyla dünya idare edilemiyor da ondan.

Arakanlılar,

Müslüman olarak kalmak istiyorlar,

İnanç ve kültürünü yaşamak istiyorlar,

Budist olmak istemiyorlar,

Bu onların en tabii hakkı değil mi?

Umut ediyorum ve inanıyorum ki daha beter olaylar meydana gelmeden bu zulme “dur”denecek ve insanlık bir ayıptan bu şekilde kurtulacaktır, amin demeniz dileğiyle.