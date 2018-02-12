Hani; MAN belgeleri sahteydi? Gerçek çıktı

Ergün Aydoğan

Sokak bunu konuşuyor. Neyi? MAN adası belgelerini. Gördün mü bak; MAN adası belgeleri gerçek çıktı ama akıl alır gibi değil, savcılık takipsizlik kararı vermiş… Bu millet kör mü ya, tüm bu olanları nasıl görmez. Görmez olur mu, görüyor ama, kafasını kuma gömüyor. Görse, ne yapsın? Vatandaş gırtlağına kadar borçlu…

Neydi konu? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yakınları ile ilgili yurtdışına para transferi yaptığı iddialarını ortaya attı. Orada yanlış yaptı para gitti dedi. Oysa makbuzlara baksaydı giden para değil gelen para olduğunu görebilirdi! Zamanlaması daha iyi ayarlanabilir tam ‘Sarraf davası’ günü açıklanmazdı…

Erdoğan itiraz etti, yalan dedi, meydan okudu. Her zamanki gibi kızdı, hakaret etti; ağzına ne geldiyse söyledi. Para gitmedi oradan geldi dedi. Ancak paranın niçin, neden, neyin karşılığında geldiğini açıklamadı. Satıldı denilen şirket ile ilgili bir belge açıklanmadı.

Başbakan Binali, Erdoğan’ın aksine; ne giden para var, ne de gelen para var…

Konunun tarafı Halkbak’tan hiç ses çıkmadı; var veya yok, sahte veya gerçek, sadece sustu…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarla ilgili soruşturmayı tamamladı Erdoğan’ın oğlu, dünürü ve eniştesinin arasında bulunduğu 5 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verdi.

Kararda, şüphelilerin MAN Adası’ndaki Bellway (Bir Pound’luk yani 5 TL’lik) şirketine para göndermedikleri, bu şirketin Halk Bankası Galata Ticari Şubesi’nden 15 milyon doların şüphelilerin hesaplarına gönderildi-aktarıldı. E hani makbuzlar sahteydi! Kılıçdaroğlu sahte belgelerle yalan söylüyordu!

Ancak Bellway şirketinden gelen 15 milyon doların kaynağı araştırılmadan, yani hangi ticari işlem sonucu kazanıldığının belirlenmeden ‘kara para yoktur’ denilmesi dikkate değer. Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı banka dekontlarının gerçek olduğu kararda, şüphelilerin hesaplarına gönderilen milyon dolarlarla ilgili ‘vergi kaçırma suçu’ olup olmadığına başsavcılık değil, ilgili vergi dairesinin yetkili olduğu kaydedilmiş.

Hangi vergi dairesi inceleyebilir? Kim cesaret edebilir? Var mı öyle bir babayiğit?

Kararda, 2011-2012’de aktarılan milyon dolarlarla ilgili vergi cezasının 5 yıllık zamanaşımı olduğu. İstanbul’daki vergi dairesinin Erdoğan’ın yakınları hakkında vergi cezası kesip kesmediği sorusu gündemde. Vergi Usul Yasası 341, 344 ve 374. maddelerine göre vergi, vergi kaybı usulsüzlükle ilgili kesilen herhangi bir ceza var mı?

MASAK ve Halk Bankası’nın verdiği yanıta göre, Bellway şirketinin Halk Bankası Galata Ticari Şubesi’nde bulunan şüphelilerin hesaplarına şu paralar gönderilmiş:

--15 Aralık 2011 Ziya İlgen’in Albaraka Türk hesabına 2 milyon 500 bin USD.

--15 Aralık 2011 Mustafa Erdoğan’ın Albaraka Türk hesabına 2 milyon 500 bin USD.

--26 Aralık 2011 Ziya İlgen’in Albaraka Türk hesabına 1 milyon 250 bin USD.

--26 Aralık 2011 Mustafa Erdoğan’ın Albaraka Türk hesabına 1 milyon 250 bin USD.

--27 Aralık 2011 Osman Ketenci’nin Albaraka Türk hesabına 1 milyon 250 bin USD.

--27 Aralık 2011 Mustafa Gündoğan’ın Vakıflar Bankasına 1 milyon 250 bin USD.

--28 Aralık 2011 Mustafa Gündoğan’ın Vakıflar Bankası hesabına 250 bin USD.

--28 Aralık 2011 Osman Ketenci’nin Akbank hesabına 1 milyon USD.

--29 Aralık 2011 Burak Erdoğan’ın Garanti Bankası hesabına 1 milyon 450 bin USD.

--4 Ocak 2012 Burak Erdoğan’ın Garanti Bankası hesabına 2 milyon 300 bin USD.

--Halk Bank, 17 Ocak 2012 tarihinde ise Mustafa Gündoğan’ın Bellway şirketinin İstanbul Galata Ticari Şubesi’ne 30 bin USD gönderildiğini belirtiyor.

Belgeler-dekontlar sahte değil. Para hareketleri gerçek, gitmemiş, gelmiş. Bu para hareketlerinin nedenini bilen yok. Herhangi bir vergi veya vergi cezası ödendiğini bilen yok. Para geldiği kesin olduğuna göre, bu milyon dolarlar niçin geldi? Şirket veya hisse satıldı ise! Peki ne zaman, hangi bedelle satıldı? Bu satış karşılığından elde edilen kazançların vergisi ödendi mi?

Erdoğan para gitmedi geldi dedi. Binali ne giden, ne gelen para var, belgeler sahte dedi çıktı. Savcılık soruşturmasında ve MASAK incelemesinde para hareketleri kesin olduğuna göre; ne olacak? Konu kapanacak mı?

Bir Pound, yani BEŞ TL’lik Bellway şirketi muhataplarına 15 milyon dolar gönderivermiş…

Savcılık kara para suçu yok diyivermiş… Vergi dairesi iş yoğunluğunda işlem yapmayı unutmuş; zaman aşımı süresi doluvermiş…