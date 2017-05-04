TÜRKİYE’NİN TÜM RENKLERİNİN YER ALDIĞI FOLKLOR ŞENLİĞİNDE 400 HANIM, USTA DANSÇILARI ARATMAYAN BİR GÖSTERİ SUNDU..

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hanım Lokalleri üyelerinden oluşan halkoyunu ekipleri, “Hanım Lokalleri 7. Halk Oyunları Şenliği” yıl sonu etkinlikleri kapsamında, Başkentlilere muhteşem bir folklor gösterisi sundu.

Halk Oyunları Şenliği’nde, 22 farklı noktada hizmet veren hanım lokallerine üye her yaş ve meslekten kadınlardan oluşan 18 farklı ekip yer aldı. Akordiyon, davul, zurna, tulum ve kemençe gibi enstrumanlarla çalınan ritimler eşliğinde, Kırklareli’nden Kars’a, Trabzon’dan Van’a, Burdur’dan Artvin’e, Bitlis’ten Giresun’a, kadar Türkiye’nin 7 bölgesine ait dansları profesyonel bir ustalıkla sergileyen ekiplere, izleyiciler alkışlarla eşlik ettiler.

Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen şenliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Ergül, BELKO Genel Müdürü Selma Okuroğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Büşra Aldoğan, belediye bürokratları, hanım lokalleri üyeleri ile çok sayıda Başkentli katıldı.

-HER YAŞTAN ÜYE, SAHNEDE HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

FOMGET eğitmenleri tarafından haftada 1 gün verilen kurslara katılan 18-65 yaş arası 400 Başkentli hanım dansçı, bu yıl yedincisi düzenlenen şenlikte, halk oyunları dalında hünerlerini ortaya koydu. Birbirinden renkli folklorik giysiler içindeki her yaştan üye, sahnede hünerlerini sergilerken, oldukça heyecanlı anlar yaşadı.

Düğün, kına, asker uğurlaması gibi Anadolu insanının geleneksel ritüellerinin canlandırıldığı koreografiler eşliğinde danslarını sergileyen ekipler, büyük beğeni topladı. Sadece kadınlardan oluşan ekipler, efe ve asker gibi erkek rollerini de üstlenerek, çiftli danslardan da örnekler sergilediler.

Demetevler Hanım Lokali gösterisini sunmadan önce, Kars yöresine ait “Şeyh Şamil" oyununun minik folklorcular tarafından sunulması, büyük alkış aldı. Başkent’in farklı noktalarında hizmet veren birbirinden farklı 18 hanım lokalinin her birinin farklı bir yöreye ait halk oyunlarını sergilediği şenlik, yaklaşık 2 saat sürdü.

-ERGÜL: “EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM”

Hanım Lokalleri 7. Halk Oyunları Şenliği’nin sonunda konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nazlı Ergül, yoğun işleri nedeniyle programa katılamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile şehir dışında bulunan eşi Nevin Gökçek’in selamlarını iletti. Ergül, “Böylesine güzel programı hazırlayan ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanını, hanımlar lokali yöneticilerini de gönülden kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan bu güzel etkinliklerde herkesin çok emeği olduğunu ifade eden Ergül, şunları söyledi:

“Hocalarımız harikalar ortaya çıkarıyor. Ama ben özellikle bütün üyelerimizi kutluyorum. Çünkü bu sahneye çıkmak ve bu gösteriyi yapabilmek, büyük özgüven ister. Hanım lokallerini bir yere yapar koyarız ama sadece bina olarak kalır. Oralar ancak üyelerimiz sayesinde anlam kazanır. Bir şey ifade eder. Tüm üyelerimizi bir kez daha tebrik ediyorum.”

Gösterilerin ardından Hanım Lokalleri Koordinatörü Gülçin Tüze ve halkoyunları eğitmenlerine, sahnede Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Buşra Aldoğan, tek tek çiçek verip, ekiplerle birlikte fotoğraf çektirildi.