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HAREM BALESİ; 7 Aralık 2017 Perşembe saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşacak

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HAREM BALESİ; 7 Aralık 2017 Perşembe saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşacak
Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin iddialı eserlerinden olan ve yıllardır seyirciyle buluşan HAREM BALESİ; 7 Aralık 2017 Perşembe saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşacak.

1998 yılında Merih Çimenciler tarafından Osmanlının 700. Yılı sebebiyle klasik Türk müziği üzerine iki perdelik olarak tasarlanan ve 18 yıldır Devlet Opera ve Balesinin Türkiye’de kapalı gişe oynayan yegane eseri “Harem” balesi ney, kanun, bendir, kudüm gibi klasik Türk müziği sazlarıyla icra edilen ilk Türk Bale eseri olma özelliğini taşımaktadır. Bu eser günümüze kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu tüm temsillerde seyirciden büyük ilgi görmüştür. Ülkemizi başta Shanghai Expo, Dortmund Staatsoper olmak üzere pek çok ülkede başarıyla temsil etmiştir. Dortmund Staatsoper Harem’i repertuvarına alarak ilk kez bir Tük Balesi’ne tarihinde yer vermiştir. Ayrıca Harem; Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Sait Halim Paşa Yalısı gibi tarihi mekânlarda sahnelenen ilk Türk Balesi olurken, 21. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali’nde de sahneye taşınmıştır.

Osmanlı Sarayı’ndaki iktidar mücadelesi ve birbiriyle savaşan güçlerin eylemleriyle yazgıları belirlenen kadınların entrikalarının anlatıldığı Harem’de; mutlak ve her şeye kadir olması gereken bir padişah vardır. Ancak zayıf bir kişidir ve yaşamını sürdürmesi de bilfiil annesi tarafından tehdit edilmektedir. Zira Valide Sultan onu kendi tutkularını gerçekleştirmede bir engel olarak görmekte, tüm gücü şahsına toplayabilmek için elinde kolaylıkla oynatacağı ve arkasına saklanacağı genç bir torunun tahta çıkmasını tercih etmektedir.

Reji ve Koreografi, Merih Çimenciler, dekor ve kostümAlexander Vasillievışık; Tahsin Çetin imzası taşırken,İlhan Durgut, Cansın İravul, Özge Onat,Ezgi Odabaşı, Eren Keleş , Kadir Okurer, Uluş Aytan ve Gökçe Çakıroğlu solist sanatçılarımız olarak seyirciyle buluşuyor.

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