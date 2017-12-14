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Hava koşullarının iyi gitmesini fırsat bilen Çankaya Belediyesi, asfalt sezonunu kapatmadı

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Hava koşullarının iyi gitmesini fırsat bilen Çankaya Belediyesi, asfalt sezonunu kapatmadı
Tam kaplama ve onarım çalışmalarını sürdüren Belediye, Keklikpınarı’nda tam kaplama asfalt çalışması yaptı. 2017 yılı hedefini 150 bin ton olarak belirleyen Belediye, Aralık ayı itibariyle bu hedefin yaklaşık 37 bin ton üstüne çıktı.

Çankaya’da asfaltsız sokak bırakmama iddiasını sürdüren Çankaya Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilerek asfalt serimine devam ediyor. Eti, Mimar Sinan, Yıldızevler gibi birçok mahallede çalışmalarını tamamlayan Belediye, son olarak Keklikpınarı Mahallesi’nde asfalt serdi. Asfalt serilen sokaklara Çankaya Belediyesi imzasını da atan ekipler, 150 bin ton olarak belirlenen 2017 yılı hedefini Aralık ayı itibariyle yaklaşık 37 bin ton aşarak da çalışmalarına hava şartları iyi gittiği sürece devam edecek. 

Göreve geldikten sonra Çankaya sokaklarında, “Çankaya Kaldırımı” olarak adlandırılan renkli-desenli asfalt uygulamasını başlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilçedeki hemen hemen tüm sokaklarda bu uygulamayı gerçekleştirdi. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan uzun ömürlü, su ve çamur sıçramasına fırsat vermeyen Çankaya Kaldırımında da çalışmalar sürüyor. Uygulama başladığından bu yana 516 bin 242 metrekare renkli desenli asfalt kaldırım döşeyen Belediye, parklarındaki sert zemine de daha uzun ömürlü olan bu çalışmayı yapıyor.

Alt yapı kuruluşularının çalışmalarından sonra sokaklarda geriye kalan tahribatı onaran ve yama asfalt dökerek vatandaşların mağduriyetini gideren Çankaya Belediyesi, 2014 yılı asfalt sezonundan bu yana 665 ton oranında asfalt çalışması gerçekleştirdi. 

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