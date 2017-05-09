Havaların ısınmasıyla birlikte Keçiören Belediyesi’nin Baypas temizlik ekibi harekete geçti

Bahar temizliğine başlayan Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Baypas ekibi, ilçenin bütün cadde ve sokakları ile çöp bırakma noktalarını yıkayarak temizliyor.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Baypas ekibi, ilçe genelinde yıkama tankerleri ve süpürge araçlarıyla bahar temizliği çalışması yaparak Keçiören’i çok daha temiz hale getiriyor. Bahar ve yaz ayları boyunca 7/24 saat görev başında olacak Baypas ekibi, cadde ve sokakları sabunlu su ile yıkayarak temizleyecek. Böylece sıcak havanın etkisiyle çöp noktalarında oluşan kötü kokuların hem de sızıntıların önüne geçilecek.

Rengarenk çiçekleri ve tomurcuklanan ağaçları ile Keçiören’in baharın en çok yakıştığı ilçelerden birisi olduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Temizliği imanın parçası olarak kabul etmiş, kendisini ve çevresini temiz tutmakla yükümlü kılınmış kişiler olarak, evimize gösterdiğimiz özeni çevremize de gösteriyoruz ve ‘Evimiz Keçiören’ diyoruz. Keçiören’in cadde ve sokaklarından ibadethanelerine kadar geniş bir alanda temizlik işlerine önem veriyoruz ve bu sayede ortaya tertemiz bir Keçiören çıkıyor” mesajını verdi.