  • BIST 94.348
  • Altın 142,062
  • Dolar 3,6061
  • Euro 3,9304
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C

Havaların ısınmasıyla birlikte Keçiören Belediyesi’nin Baypas temizlik ekibi harekete geçti

»
Havaların ısınmasıyla birlikte Keçiören Belediyesi’nin Baypas temizlik ekibi harekete geçti
Bahar temizliğine başlayan Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Baypas ekibi, ilçenin bütün cadde ve sokakları ile çöp bırakma noktalarını yıkayarak temizliyor.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Baypas ekibi, ilçe genelinde yıkama tankerleri ve süpürge araçlarıyla bahar temizliği çalışması yaparak Keçiören’i çok daha temiz hale getiriyor. Bahar ve yaz ayları boyunca 7/24 saat görev başında olacak Baypas ekibi, cadde ve sokakları sabunlu su ile yıkayarak temizleyecek. Böylece sıcak havanın etkisiyle çöp noktalarında oluşan kötü kokuların hem de sızıntıların önüne geçilecek.

 

Rengarenk çiçekleri ve tomurcuklanan ağaçları ile Keçiören’in baharın en çok yakıştığı ilçelerden birisi olduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Temizliği imanın parçası olarak kabul etmiş, kendisini ve çevresini temiz tutmakla yükümlü kılınmış kişiler olarak, evimize gösterdiğimiz özeni çevremize de gösteriyoruz ve ‘Evimiz Keçiören’ diyoruz. Keçiören’in cadde ve sokaklarından ibadethanelerine kadar geniş bir alanda temizlik işlerine önem veriyoruz ve bu sayede ortaya tertemiz bir Keçiören çıkıyor” mesajını verdi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Keçiören'de “Zamansız Oyunlar Projesi”ni hayata geçiyor26 Nisan 2017 Çarşamba 11:47
  • Keçiören’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının merkezi Bağlum İlkokulu oldu24 Nisan 2017 Pazartesi 11:46
  • Keçiören'li öğrencilere “Gelecek Sizlerle Gelecek - Hayatını Seç” adlı motivasyon eğitimi verildi21 Nisan 2017 Cuma 12:08
  • Keçiören Belediyesi, kent meydanına bir kimlik kazandırmak için özel tasarım bir çalışmayı Kalaba Kent Meydanına yerleştirdi20 Nisan 2017 Perşembe 11:56
  • AK Masa Birimi vatandaşın taleplerini çözmek için tüm iletişim kanallarını kullanırken bazen ilginç taleplerle de karşılaşıyor19 Nisan 2017 Çarşamba 11:37
  • Beşfen Koleji’nin minik öğrencilerinin hazırladığı “Kutlu Doğum” programı Keçiörenlilerin büyük beğenisini kazandı18 Nisan 2017 Salı 12:01
  • Ankara'da ev alımlarında Keçiören birincilik ünvanını yine kaptırmadı17 Nisan 2017 Pazartesi 12:06
  • Keçiören'de “İşitme Engelli Vatandaşlarımız Cumhurbaşkanlığı Sistemini Soruyor” adlı panel düzenlendi13 Nisan 2017 Perşembe 10:59
  • Temeli 2016’nın Kasım ayında atılan Halil İbrahim Sofrası’nın inşaatı son hızla ilerliyor12 Nisan 2017 Çarşamba 11:57
  • Keçiören Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte asfalt çalışmalarına hız verdi10 Nisan 2017 Pazartesi 12:37
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim