HAY SİZİ EŞEKLER TEPSİN EMİ

Bülent Ertekin

Ne diyeceğimi, ne yazacağımı, ne söyleyeceğimi biran olsun kestiremedim.

Öylece dona kaldım derler ya aslında ben resmen buz dağı oldum. Ne zaman eridim, ne zaman kendime geldim bilmiyorum(!) Kendime geldiğimde de ağzımdan gayri ihtiyari bu sözler çıktı. Ne diyeyim işte dil bu bazen gayri ihtiyari tutamıyorsun.

Bunu niye yazdın gene diyeceksiniz. Elli iki yıllık bir İzmir'li olarak aşağıda ki haberi okuyunca söyledim bu sözleri. Gelin birde siz okuyun bakalım sizde bir İzmir'li olarak ne diyeceksiniz?

Dünyanın en yaşanabilir ilk 10 şehir;

1. Melbourne, Avustralya

2. Viyana, Avusturya

3. Vancouver, Kanada

4. Toronto, Kanada

5. Adelaide, Avustralya

6. İzmir, Türkiye

7. Helsinki, Finlandiya

8. Auckland, Yeni Zelanda

9. Zurih, İsviçre

10.Kopenhag, Danimarka

Listede ki çoğu büyük metropolü geride bırakarak kendine 6. sırada yer bulan İzmir, özellikle baskıdan uzak, ucuz yaşam koşulları ve özgürlük konularında, araştırmayı yapan uzmanlardan tam puan almayı başardı.

Gördünüzmü yazının başlığını atmama sebeb olan haberi.

izmirde yaşayanlar CHP belediyesinin özellikle Aziz Kocaoğlu idaresindeki İzmir büyük şehir belediyesinin İzmir'i bırakın yaşayan şehir yaşanılacak şehir palavrasını hiç bir şey yapmadığını İzmir'i adeta BÜYÜK BİR KÖY olarak yıllardır YERİNDE SAY komutu ile adeta yerinde RAP RAP yapmaktadır.

Gelin Izmir'de yapılan çalışmaların bir kronolojisine şöyle bir göz ucu ile bakalim. Ne dersiniz?

Adnan Menderes havalimanı ANAP

İZMİR ÇEŞME ÇEVRE YOLU ANAP

M.KEMAL SAHİL BULVARI ANAP

KÖRFEZ TEMİZLİĞİ

ANAP

KORDON PROJESİ

ANAP

METRO

ANAP

KONAK TÜNELİ

AKP

Allah'ınızı severseniz LÜTFEN ama LÜTFEN siyasi tarafgirlik damarı ile bakmadan Sayın Aziz KOCAOĞLU ekibine şunları bir soralım;

İzmir'in park problemini çözebildiniz mi?

İzmir'in trafik problemini çözebildiniz mi?

İzmir'e yeni alternatif yollar yapabildiniz mi?

En önemlisi ve zarurisi olan Anap hükümetinden sonra metroya kaç istasyon, kaç km ilave ettiniz?

Ya ana artel ve mahalle aralarında kazılıpta hâlâ ki iki ay oldu İstanbul'a gelişim en son 29 nisan 2017 senesinde yani 5 veya 6 gün önce tekrar gittiğimde kullanmış olduğum yolun halâ ama hala kapanmadığını çukurların ve kapanmayan yolların insanımızı çileden çıkardığını görmek bir İzmir'li olarak beni ve eminim ki izmirliyim diyen herkesi kahr ediyordur. Hiç mi bu yolları görmezsiniz?

Hiç mi bu açılan yolların üzerini bir müddet sonra geçici dahi olsa bir asfalt yada beton atmazsınız?.

Nedir bu aymazlık?

Nedir bu boşvermişlik?

Böyle bir sıralamayı yapan hangi akıl fukarası varsa bütün günümü o zata verip İzmir'i gezdirmeye hem talibim hemde canu gönülden razıyım. Araçta benden olsu yemeğinide ben vereyim. Lâkin izmire bu tür kendisine layik olmayan ikramlarla haksızlık etmeyin İZMİR ne budur, nede verilen böyle bos bir mükafatı hak ediyor.,

Geçmişte İzmir'in çok çok gerisinde olan İstanbul, Konya Eskişehir, Bursa, Gaziantep Denizli artık İzmir'i bile sollamış adeta tozunu yutturuyor.

İZMİR bu değil.

İzmirliler buna hiç layık değil.

Bunun için böyle bir lüzumsuz ikram ile birilerinin bir yerlerini kaldiranlara son sözümüz,

SİZİ EŞEKLER TEPSIN.

SELAM VE DUA İLE..