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"Hayat Dağarcığı” adlı tiyatro sanatın hiçbir engel tanımadığını gösterdi

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"Hayat Dağarcığı” adlı tiyatro sanatın hiçbir engel tanımadığını gösterdi
Keçiören’de “Hayat Dağarcığı” adlı tiyatro gösterisini başarıyla sahneleyen engelli oyuncular, sanatın hiçbir engel tanımadığının bir örneğini daha ortaya koydular.

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işbirliğiyle Necip Fazıl Sahnesi’nde gerçekleştirilen tiyatro gösterisine Keçiören Belediyesi de destek verdi. Keçiörenli öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği oyunu, Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Hürriyet Cemal Özkaynak da izledi.

 

ENGELLİ OYUNCULAR SAHNEDE

Ender Tunçbilek’in yazıp yönettiği tiyatro oyununu, çoğunluğunu otistik, bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli ve down sendromlu oyuncuların oluşturduğu 20 kişilik kadro sahneye koydu. Dramatik oyunda oğlu, gelini ve torunlarıyla birlikte yaşayan yaşlı bir çiftin, gelinin sorun çıkarması üzerine ayrı eve çıkmak zorunda kalması ve maddi imkansızlık sonucu hastalanıp ölmesi anlatıldı.

 

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, oyunu başarıyla sahneleyerek engel tanımadıklarını kanıtlayan bütün oyuncuları tebrik ederek, “Bizi her türlü zorluğa göğüs gererek yetiştiren anne ve babalarımızın hakkı ödenmez. Tiyatro oyunu, böyle güzel ve anlamlı bir konuya dikkat çekiyor, gençlerimize önemli mesajlar veriyor. Engelli dostu belediye olarak, engelli kardeşlerimizi toplumun bir parçası olarak görüyoruz ve onların hayatın içerisinde aktif bir şekilde yer almasına yönelik her türlü çabayı destekliyoruz” dedi.

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