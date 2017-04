HAYATIMIZDAKİ KARTLAR

Zülküf Aras

Gelllerle gitlerle heba olan ömre bakmaktayım, ne çabuk yaşlanmakta insan.

Bir sene içinde olan on iki aydan her ay, sadece dört hafta, her hafta yedi gün, her gün yirmi dört saat, her saat altmış dakika.

Çabuk geçiyor ömür, azizim, çok çabuk.

Ev sahibi dört haftada bir kira bekliyor, günü sektirmemek lazım.

Elektrik, telefon, su, doğalgaz, bankaya ödenmesi gereken ödemeler zamanın geçmesini affetmiyor.

Eskisi gibi bakkaldan borç-veresiye söz konusu değil; banka kartı ile işlemler anında yapılmaktadır.

Gittiğiniz yola bilet alırken bile kartınız yeterlidir.

Büfeden alacağınız yarım litre su için para harcamanıza gerek yok.

Lokantada yemek yerseniz, para sanki geçerli değil, kartınız var.

Sinemaya giderken bilet için para istenmiyor, kart sahibisiniz.

Kitapçıdan kitap aldığınız, kucak dolusu. Takside bölüp alırsınız, küçük küçük taksitlerle ödeme imkanı tanınıyor.

Mevsim değişince elbise alma dönemi, para ile alışverişe gerek yok, kartınız yanındaysa.

Anlaşılan bankalar, dört yanımızı çevirmiş, ahtapot kollarıyla.

Alacak gücünüz yoksa tüketimi artırmak, hem kendileri hem başkaları kazansın düşüncesiyle alternatifler hazır.

Harcadıkça %00.1 Puan kazanıyorsunuz.

Uçağa binerken bu puanlar önemli.

İstediğiniz kadar harcama yapın, puan kazanıyorsunuz.

Her ay 2000 TL harcama sözleşmesini gerçekleştiriniz, ayda 50 TL bankanız size gönül rahatlığıyla hediye puan veriyor. Bir ay borcunuzu geç ödediğinizde zaten iki katından fazlasını alıyor.

Markete giderken kart, spora giderken kart, kahve içerken kart, elbise için kart, kundura için kart, dondurmaya, gazoza varıncaya kart.

Kefenlik malzemenizi bile kart ile alabilirsiniz, bu avantaj söz konusu.

Yurt dışına, yurt içine seyahatin her alanında kartınız yanınızda olmalı.

Paranız bitti mi imdada yetişen kartınız var.

Telefon kontürünüz biterse veya borcunuzu ödemek isterseniz kart varsa mesele değil.

Yıl sonunda alışveriş ettiğiniz kartlarınızla elde ettiğiniz puanları düşünürseniz, epeyce para kazanırsınız harcadıklarınızla.

Evinizde tek başına çalışan olsanız, elbette bu biraz sıkıntılı.

Düşünün evin üç çalışanı var ve hepsinde kart var.

Yıl sonunda neler yapamazsınız?

Aracınıza yakıt alsanız, ayrı indirimi var.

Sigortanızı yatırdığınızda kartınıza para puan gelir.

Çocuğunuzun servis parasını kartla yatırınız.

Pazardan aldığınız yumurtayı, peyniri, yoğurdu kartla aldığınızı düşünün, gelsin puanlar.

Para puanlar artıkça sizin kartınız kumbara gibi.

Acaba kumbara kum gibi küçük zerrelerden yola çıkarak, ufacık paralarla düşünülerek mi, isim olarak doğmuş: Kum-Para/ Kumbara

Siz, bu biriken puanlarınızla alışverişlerinizde en azından bir hafta boyunca bedava alışveriş edebilirsiniz.

Yalnız marketlerden alışveriş ederseniz- başka alternatif yok- satıcı market yine size vereceği malzemeden kâr edecek.

Neden para puanlar, sadece alışverişte geçerlidir?

Nerede insan hakları?

Ekonomi için çarklar dönmeli, market çalışanlarını işyerinde istihdam edenler kazanmalı, bankalar iyi semirmeli, sistemin çarkları nasıl dönecek, sen kart ile alışveriş etmediğin zaman?

Bu sistemi global hale endeksleyenler, her şeyi bankalara havale etmişler.

Sanal ortamdan alışveriş ettiğiniz zaman kart numaranız para yerine geçer.

Hastahaneye yolunuz düşse endişeye mahal yok, anlaşmalı bankalar sizin için emre amadedir, gereken taksitler yapılır, indirim oranları söz konusu.

Hayatımıza bu denli sirayet etmiş bankaların bir de ödeme güçlüğü geçenlere uyguladığı icra takipleri vardır, tedbirler vardır, borcunu faiziyle ödemediği zaman feleği şaşanları bir bilseniz…

Araba almak için kredi, ev almak için kredi, beyaz eşya için kart, mobilya için kart, falan ve filan için kart…

Yarın Hacc’a gitmeler için kart kullanılırsa şaşmayın, kurban kesimi için kart kullanılmıyor mu?

Faizin, çalışılmadan ve alın teri dökülmeden haksız kazanç olduğunu bilmeyenimiz yok.

Vicdana ters gelen faizi kabul etmenin ne derecede haklılık payı vardır?

Dünyaya insanı gönderen Yaratıcı, onu başıboş mu bırakacak? Öyle mi sanılıyor, beşer nazarında*

Veda Hacc’ında ayaklar altına alınan ve haram olduğu belirtilen faizi, günümüzde olmazsa olmaz niteleyenler, bankasız yapamayacağımızı iddia eder durur.

Ya Rabbi!..

Senin haram kıldığına helal demeyip zorunlu, yaşamın olmazsa olmazı haline getirenleri sana şikâyet ediyoruz.

Ya Rabbi!..

Bizi bu illetten kurtar, bize bunu kabul edecek idrak ver!..