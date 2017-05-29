Hayatın Her Alanda LED Tabela ve Ekranlar

Led teknolojisi başta led tabelalar olmak üzere çeşitli şekillerle hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor.

LED denildiğinden aklınıza ne geliyor? İlk anımsadığınız ne oluyor?

Şahsen benim aklıma şerit ledler yaniled aydınlatmalar geliyor. Onların hemen ardından ise LED Tabelalar yer alıyor. Gelmemesine imkân yok zaten çünkü sokakta yürürken ne zaman kafamızı kaldırsak bir led tabela ile karşılaşabiliyoruz. Hele bir de büyükşehirlerde yaşıyorsanız geçmiş olsun. Her tarafta özensiz şekilde yapılmış, düzgün ayarlanmamış göze yakan beyni yoran led tabelalar ile karşılaşmak mümkün. Bu tabelalardan bazı bölgelerde gördüklerimiz ciddi manada iyi yapılmış oluyor örneğin: Sultangazi. Sultangazi’de gezerken bazı led tabelaların iyi olduğunu görüyoruz. Aynı şey Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüp gibi ilçelerde de geçerli. Öğrenebildiğimiz kadarıyla bu iyi hazırlanmış Led tabelaların bir çoğu aynı firmanın tezgâhından çıkma.

Bu firmanın ismi fetihled.com. Fetih Led ekran firması bölgede faaliyet gösteren önde gelen firmalardan biri olma özelliğini taşıyor. Bunun başlıca sebepleri uygun fiyatlar, kaliteli ürünler ile kolay ulaşılabilirlik geliyor. Merdiven altı üretim tesislerinde değil profesyonel bir tesiste üretim çalışmalarını yürüten Fetih Led, Bu işin nasıl yapılması gerektiğini en iyi şekilde gösteriyor.

Led tabelalar caddelerde ve sokaklarda telefon satış dükkânlarından inşaat firmalarına, internet kafelerden toplu taşıma araçlarına kadar çok sayıda alanda kullanılıyor.

Sadece büyükşehirlerde değil yurdun her yanında bu tabelalara rastlamak mümkün. Pekiled tabela ve led ekran denildiğinde Hollywood filmlerine atlamak mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri(ABD)’de geçen neredeyse bütün filmlerde ABD şehirlerinde yer alkan dev led ekranları ve ledtabeları görmek mümkün. Aynı şekilde Japonya ya da Çin’de de büyük şehirlerin tamamı ledlerle çevrilmiş durumda. Gelecek temalı filmlerde –ki yapılan araştırmalardan yola çıkılarak- led ekranların şehirleri çepe çevre sardığı görülüyor. Hal böyleyken led ekranların basit hali olan ledtabelarla iyi geçinmek, onları profesyonel bir şekilde kullanmak bütün işletmelerin dikkat etmesi gereken hususlardan olmalıdır.

Geleceğin teknolojisinin ilk versiyonu konumundaki led tabelaların kullanımı sadece firmalarla veya küçük işletmelerle sınırlı kalmayacak ilerleyen yıllarda hayatımızın hemen hemen her alanında aktif bir şekilde yer alacaktır. Sağlıktan, spora, sanattan aile ortamına kadar girecek olan led tabelaları, profesyonel bir şekilde usta isimlerden oluşan ekibiyle üreten Fetih Led ekran firması ile çalışmak sağlık ve ekonomik olarak bizlere en iyi seçenek olarak görünüyor. Fetih Led ekran firması hakkında http://www.fetihled.com/​ daha fazla bilgi sahibi olmak, referanslar ve fiyat politikası başta olmak üzere detayları incemek isterseniz fetihled.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.