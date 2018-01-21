Haydi Bismillah

Eyüphan Kaya

Yolunuz açık olsun Serdar Bey,

Her ne kadar bazı konularda sert tepkiler vermezsek de Ak Partinin Diyarbakır’da son yıllarda günü birlik çalışmalarla siyaset yaptığı aşikardı.

Öyle ki Genel Merkez Av.Muhammed Dara Akar gibi bir insanı dahi bir kenara itecek kadar bir rehavet yaşandı ve yeni bir başkan Serdar Budak ile yola devam etme kararını verdi.

Ben Akar beyin danışmanı olarak on maddelik bir stratejik çalışmayı kendisine sununca bu günlerin hazırlığını yapıyordum.

Eğer o çalışmaları yapabilseydik, Diyarbakır Ak Parti 80 il arasında örnek gösterilecek teşkilat olarak seçilebilirdi. Maalesef o on maddeden sadece iki maddede patinaj yaparak iki yılımız geçti.

Parti yine çalışıyordu ama üçüncü, dördüncü sırada olan işlerle ilgileniyordu. İnşallah yani başkan Serdar Budak yeni yönetimini oluştururken bu eylem planına ayak uyduracak nitelikte kimseleri yönetimine alır ve Külliyenin siyaset tarzını taşraya taşımakta başarılı olur.

Malum ben de Ak Parti il başkanlığına aday olmuştum, Ankara’ya bile çağırılmadım, olabilir, ama seçilen arkadaşların hangi kriterlere göre seçildiklerini mailimize gönderebilirlerdi. Müracaatımızdan dolayı iki satırlık bir teşekkür yazısı ile taltif edilebilirdik.

Bu ihmalkarlık Genel Merkezin hanesine bir eksi olarak yazıldı bile. Bu kriterlerin tarafımıza iletilmesi bize karşı bir saygının ifadesi olurdu, değil mi?

Serdar Budak Beye tavsiyem, bililerinin bir şeyi diye pasif hiçbir eleman yönetimine almayasın, hele ki iş aş avcısı olabilecek kimseleri hiç almayın! Bu özelikteki insanlar tıpkı elmanın çürüğü gibi zamanla yönetimin tamamına sirayet ederler.

Malum başkanın tüm yardımcıları önemlidir, ama Kadın Kolları ve Gençlik Kolları en önemlisi ve bunlardan da önemlisi Ar-Ge birimidir.

Ar-Ge birimi her hafta gündemi belirlemesi lazım, diğer birimlere yol göstermesi lazımdır diye düşünüyorum.

Serdar beyin tercih edilmesi benim de işimi kolaylaştırdı, çünkü umutsuz vaka gibi biri tercih edilseydi karşınında aday olacağımı düşünüyordum. Hatta yer yer dillendirdim bile. Artık buna gerek kalmadı elhemdulillah.

Neden aday olduğumu bir basın açıklamasıyla kamuoyuna deklere etmiştim tekrar paylaşmakta fayda görüyorum.

1-Hak ve Adaletin daha görünür tecelli edebilmesi için,

2-Kurum amirlerinin birilerinin tasallutundan kurulması için,

3-Eski vekil ve Bakanların şehrimizin üzerinden el çektirilmesi için,

4-Şeffaf bir yönetim için,

5-Sivil toplum örgütleriyle iş birliği ve istişare içinde olmak için,

6-Basın mensuplarıyla sık sık bir araya gelerek kamuda biriken soruları ilk ağızdan paylaşmak için,

7-Cazibe merkezi çerçevesinde şehrimize tahsis edilen fabrikaların yatırım ve işleyiş tarzını takip etmek için,

8-İl Valisinin ve Büyükşehir ve merkez ilçe Belediye başkanlarının da içinde bulunduğu geniş bir il istişare kurulunu oluşturup iyi işler yapıp halka hesap vermek için,

9-Eğitim öğretimin kalitesinin yükseltmesi için,

10-Diyarbakır İnanç, Kültür ve turizminin canlanması için,

11-Şehrimizin yaşlılarının dualarını almak için,

12-Diyarbakır gençliğiyle selamlaşmak için,

13-Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmaması için,

14-1 Milyon 800 Bin kişinin saadeti için,

15-Bu şehri daha emin ve yaşanır hale gelmesi için,

Özlemini duyduğum bu maddelerin de dikkate alınması dileğiyle “Haydi Bismillah” diyorum.

Hayırlı olsun der, başarılar dilerim.