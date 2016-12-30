HAYDİ HAYIRLISI

Emiral Özdemir

2016'nın son günlerinde yoğun kar yağışı var. Her taraf bembeyaz adeta bir kartpostal güzelliğinde. Bu güzelliğe bir de okulların 1 gün tatil edilmesiyle birlikte çocuklarımızın sevinci eklendi. Bu güzel günde pekte güzel olmayan şeyler de yaşandı. Bizler şaşırdık mı ? Tabiki hayır.

Asgari ücret 2017 yılına girmemizle birlikte 104 TL zamlandı. Evet, yanlış okumadınız tam tamına 104 TL. Şimdi sizlerle kısa bir mali hesap yapacağız. Bir ayı 30 günden baz alalım. 1404 TL'yi 30'a bölelim. Günlük 46 TL harcama hakkımız var. Bir de şunu hesaplayalım. 3 çocuklu bir aile günde 46 TL ile ne yapabilir ? 46'yı 5'e böldük çıkan sonuç 9 TL. Üç öğün beslenmeye vurursak öğün başı 3 TL. 5 kişi üç öğün ve 3 TL. Yüzünüzdeki o gülümsemeyi görür gibi oldum. Bende sizler gibi aynı soruyu soruyorum. Nasıl olacakta 5 kişilik bir aile günlük 9 TL ile doyacak, faturalarını ödeyecek, çocuklarını okula gönderecek, evin kirasını verecek ve özel ihtiyaçlarını karşılayacak ? Nasıl ? Günlük 9 TL den fazla harcayıp ay sonunu borçlamı getirseler yoksa yemeyip içmeyip eceli mi bekleseler? Ya da yetkilileri dinlemeyip çocuk sayısını 1'e mi düşürseler. . . Biraz düşündüm de 1 çocuk yapsalar günlük harcama hakları 15.33 TL ye çıkıyor. Üstelik öğün başı 5 küsür TL. İnanılmaz bir artış değil mi sizce de ? Ye ye bitmez vallahi.

İnsanız biz ! Dengeli beslenmek için almamız gereken zorunlu gıdalar var, işe gidebilmek için verdiğimiz yol ücretleri, ödememiz gereken kiralar ve faturalar var. Okula göndermemiz gereken evlatlarımız ve onların cep harçlıkları var. Sosyalleşin diyorlar, okuyun, bol bol kitap okuyun. . . Ben yiyeceğim ekmeyi zor alıyorum güzel kardeşim kitaba nasıl para vereyim ? 3 çocuk yapın, çocuklarınızın eğitimine önem verin, iyi okullara gönderin diyorlar. Bazı uzmanlarımız çocuklarımızı sosyal aktivitelere dahil edelim diyorlar. İnsanlar yavrusunun karnını 3 TL ile doyurmak zorunda siz ne aktivitesinden bahsediyorsunuz ? İnsanlar yoklukla eğitiliyor zaten. Bu da eğitim sistemine dahil mi ?

Son olarak değinmek istediğim bir konu var. Özel sektör. . . Son senelerde atanamayan veya okuma fırsatı olmayan gençlerimizin bir numaralı ekmek kapısı. Özel sektör nedir ? Bir çoğunuzun adı gibi bildiği bir çoğunuzunda en ufak bir fikrinin olmadığı, esnek çalışma saatleri adı altında 10 saat ve üzeri çalışma süresinin olduğu ve hiç bir zaman bu emeğin karşılığının alınamadığı, çalışanların hep hor görülüp joker elaman olarak kullanıldığı sektördür özel sektör. Asgari ücrete tabi tutulan ve bununda bir kısmının belirli kesintilerle tekrar alınarak ödeme yapıldığı sektördür. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bilmesi, denetlemesi ve gerekli tedbirleri alması gereken çok önemli bir yapısallaşmadır. Mesaj yerine gitti diye düşünüyorum.

Kısacası sorunlarımız belli. Bizler çözüm istiyoruz. 2017'ye umutla girmek istiyoruz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, refah seviyesi yüksek bir ülke olma yolunla ilerlemek değil tam olarak o ülke olmak istiyoruz. Bu yeni yıla savaşsız, açlıktan ölen insanlar olmadan, ölen çocuklara ağıtlar yakan anneler olmadan ve benzeri durumları yaşamadan girip aynı şekilde yılı sonlandırmak istiyoruz. Haydi hayırlısı...