HAYIR ÇIKINCA !!

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

Bir yıl önce başladık, Anayasa çalışmalarına.

Cumhuriyet kadınları Derneği yurt çapında imza kampanyaları başlattı. Toplanan imzalar Meclise gönderildi.Sadece Fethiye’de binlerce imza toplandı.

Bizim çalışmalarımız her fırsatta devam ederken aynı tarihlerde ilçemizde söyleşi yapmak üzere bulunan yüzlerce kişiye seslenen gazeteci Hakan Aygün’e o gün bir soru sordum ve dedim ki ;

‘’Anayasamız büyük bir tehlike altında. Bizler Cumhuriyet kadınları olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz.Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz,neler yapmayı planlıyorsunuz?

Hakan Aygün’ün cevabı çok kısa ve netti, şöyle dedi;

‘’Hiç merak etmeyin Anayasamız tehlike altında falan değil, rahat olun ‘’

Biz hiç rahat etmedik. Bu günlerin geleceğini görerek hep kaygı duyduk. Ve bugün yine Anayasamıza sahip çıkmak için çalışıyoruz.

Umutluyuz;

Hangi partiye oy vermiş olursa olsun çok sayıda insan tehlikenin farkında.

Özellikle kadınlar daha duyarlı ve cesur. Sesleri daha yüksek çıkıyor.

‘’seçimde oy verdim ama bu başka tabi ki hayır’’ diyenler,

‘’Ülkemiz bölünmesin diye hayır diyeceğim’’ diyenler,

‘’karar veremedim’’ diyerek bilgi almak isteyenler,

‘’çocuklarımın geleceği için elbette hayır’’ diyenler,

‘’çocuklarım işsiz, aylardır işsizim artık yeter, hayır diyorum’’ diyenler

‘’devlet memuruyum, bildiri vermeyin ama hayır diyorum’’ diye sessizce fısıldayanlar,

‘’kimse görmeden alayım, biz de hayırcıyız’’ diyerek aldığı bildiriyi koynuna koyan kadınlar,

Kapısını sonuna kadar açan, lokmasını, çayını paylaşanlar, düşüncesi ne olursa olsun tek bir amaç etrafında birleşenler, ülkemiz için hayırlısını yürekten dileyenler, hepsi bizim insanımız.

‘’bu ülkeyi kadınlar kurtaracak’’diyerek elimizi öpen gençler,

‘’biz de size yardım edelim’’ diyerek, aramıza katılanlar,

Hiç düşünmeden karar verenler, okuyup, araştırıp doğruyu görenler, tartışarak gerçege ulaşanlar, kararsızlar, önyargılılar, partililer, partisizler, korkanlar, hepimiz söz konusu Vatan olunca bir anda BİZ olabiliyoruz.

Bu referandumun sistem değil, rejim değişikliği olduğunu, Başkanlık modelinin, ülkemizi böleceğini anlattık.

Hiç kimseyi ötekileştirmeden kucaklaştık.

Halk, ayrışmaktan, öfke dilinden, uzun tartışmalardan, belirsizlikten, nefret söylemlerinden bıkmış durumda.

16 Nisan’a sayılı günler kaldı.

Ciddi bir farkla Hayır oyu çıkacağına yürekten inanıyorum.

Hayır çıkınca, ülke nefes alacak,

Hayır çıkınca, Millet gücünün farkına varacak.

Hayır çıkınca, dış güçler Türk’ün Ulus olma gücünü yeniden görecek.

Hayır çıkınca, Muhalefet partileri gerçek ilkerine daha sıkıca sarılacak.

Hayır çıkınca, siyasette daha dürüst ve samimi bir çizgiye gelinecek.

Hayır çıkınca, Türk gençliği geçmişine minnettar kalacak.

Umut doluyuz, kararlıyız, korkmuyoruz... 16 Nisan'a kadar büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz...

Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar verebilir.

Gazi Mustafa Kemâl Atatürk