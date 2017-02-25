HAYIR DİYORUM ÇÜNKÜ

Herkes gibi benim de 16 Nisan da yapılacak referandum için bir oyum var ve ben oyumu Hayır da Hayır vardır diyerek, Hayırlısı diyerek kullanmayı tercih ediyorum. Ben referandumda hayır oyu vereceğim neden mi ?

Çünkü ;

Yasama, Yürütme ve Yargının bağımsız olması gerektiğine inanıyorum

Güçler ayrılığı ilkesini benimsiyor ve tüm güçlerin bir kişide toplanmasına karşı çıkıyorum.

İnsanlara Evet dendiği zaman ne olacağının yeterince anlatılmadığını üstünkörü geçildiğini düşünüyorum.

Savcı ve hakimlerin bir kişinin keyfine göre göreve getirilip görevden alınmalarını istemiyorum.

Bir kişinin kendi keyfine göre isterse meclisi fesh etmesini istemiyorum.

Demokratik ülkelerde Basının özgür olması gerektiğine inandığım ve şu anda bile muhalif kanatların tutuklandığına şahit olduğum için bir kişiye yetki vermek istemiyorum

Zaten 600 olan ve bana göre bu sayı bile fazlayken milletvekili sayısının artmasını istemiyorum, çünkü nitelikli insanların değil parası olan insanların vekil olduğuna inanıyorum.

18 yaşında seçilme hakkı istemiyorum, gariban üniversite öğrencisi değil zengin çocuğunun bu haktan faydalanacağını biliyorum.

İktidar partisinin şu anda zaten istediğini yapabilme gücü olduğuna inanıyorum, istediği kanunu meclisten geçirebiliyorlarken, sistem değişikliğine gerek olmadığını düşünüyorum.

Başkanlık sisteminin insanlara açıklanmadığını ve Evet diyenlerin neye evet dediklerini bilmediklerini düşünüyorum, bilinmez içinde kaybolmamak için Evet demek istemiyorum

Fethullah Gülen gibi bir adam tarafından kandırılanlara güvenemiyorum, güvenemediğim kişiye oy vermek istemiyorum

Bu sistemden dolayı, yarın bir gün istemediğim bir kişi göreve gelir ve istemediğim şeyler yapar diye düşünüyorum, babam bile olsa sınırsız yetkinin bir kişiye verilmemesi gerektiğini düşünüyorum, bu yüzden evet demek istemiyorum

Evet demeyenler, Fetö ile Pkk ile bir tutulduğu için Evet demek istemiyorum

Evet diyenler kahve ağzıyla siyaset yaptıkları için, sağlam argümanlar geliştirmedikleri için Evet demiyorum

Başkanlık sisteminin, hızlı trenler, köprüler yapılacak, terör bitecek gibi argümanlarla geçiştirelecek bir şey olmadığına inandığım için evet demek istemiyorum.

Atatürkçü, laik, demokratik, özgür bireyler olarak yaşamak istiyorum ve getirilecek olan sistemin bunları zedeleyeceğine inandığım için evet demek istemiyorum.

Terör, işsizlik, kadına şiddet gibi artan olayların, vaat edildiği gibi yeni bir sistemle düzeleceğine inanmadığım için evet demek istemiyorum.

Evet dememizi isteyenlerin 14 senedir düzeltemediği şeyleri, bir sistemle düzeltecek olmalarını art niyetli bulduğum için Evet demek istemiyorum

Çözüm sürecinde PKK’nın silah depolamasına göz yumulduğu için, Ergenekon davalarıyla paşalar içeriye atıldığı için, Fetöcülere göz yumulup ülke darbeye sürüklendiği için ve tüm bunlara sebep olanların getirdiği sisteme inanmadığım için Evet demek istemiyorum

Başkanlık sisteminin; Amerikan emperyalizmi Amerikan özentisi olduğunu bildiğim için Evet demek istemiyorum.