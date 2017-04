Hayır işlerine kendini adamış, engelli ve yaşlılara yardım eden çeşitli kuruluşlarda yöneticilik yapan Güldane Kaya ile severek okuyacağınız bir söyleşi gerçekleştirdik

Alisa Çiçek Akyol

Alisa Çiçek AKYOL: Merhaba Güldane Hanım sizi tanıyabilir miyiz?

Güldane KAYA: Ben Isparta doğumluyum, 43 yaşındayım. Ispartayı pek bilmem hep Antalya’da yaşadım. İki kardeşiz biz. Annem son derece kültürlü ve çalışkan bir hanımdı. Yani tam bir Osmanlı kadınıydı. Annemi kaybettiğimde otuz dokuz yaşındaydım. Bir anneden ziyade en yakın arkadaşımdı. Babam ben doğmadan bir ay önce vefat etmiş. Babam tüccarmış. Ablam İsmet Gebizli dernekte en büyük destekçim. Şu an iki üniversiteli kız öğrencimizin eğitimini üstlenmiş bulunmakta.

Alisa Çiçek AKYOL: Ne iş yapıyorsunuz?

Güldane KAYA: Kalp Anyalya Gazetesinin kurucusuyum. Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı Ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneğinin yönetim kurulu başkanlığını, Ok Kuşçu Sağlık, Sosyal Yardım, Eğitim ve Kültür Vakfı (OKUSEV) ve Merkezi Almanya'nın Nürnberg kentinde bulunan Avrupa Elele Engellilere Yardım Konfederasyonunun Akdeniz Bölge Başkanlığını, merkezi Antalya’da bulunan Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar, Kimsesizler Federasyonun Genel Başkan Yardımcılığını yürütüyorum. Ayrıca GÜL-KA yapım ajansı ve Ltd. Şti. sahibiyim. Dört yıl Antalya Kaleiçi’nde restoran-cafe bistro işlettim.

Alisa Çiçek AKYOL: Kalp Antalya Gazetesini ne zaman ve nasıl kurmaya karar verdiniz?

Güldane KAYA: 2014 yılı Temmuz ayında büyük bir hevesle gazeteyi kurdum. Hala severek devam ediyorum. İnsanlara haber ulaştırmanın keyfi, aydınlanmalarına aracı olmak, işin mutfağında da bulunduğum için ortaya büyük bir emekle çıkan eseri görmek, gazeteyi matbaadan çıktığında koklamak inanılmaz bir keyif.

Çocukluğumda evimize beş gazete girerdi. Annem tüm gazeteleri büyük bir titizlikle okurdu. Bana da sanırım annemden geçti bu özellik. Ayrıca kendi gazetemde ve bazı haber sitesinde yazarlık yapıyorum.

Alisa Çiçek AKYOL: Genelde engelli ve yaşlı insanlardan nasıl tepkiler alıyorsunuz? Gitmediğinizde sizi özlüyorlar mı?

Güldane KAYA: Hepsinden çok güzel tepkiler alıyorum. Tekrar ne zaman geleceğimi ısrarla sorarlar. Gözleri yolda beklerler. Hepsinin dualarını almak kadar güzel bir şey yok. İnanın insanların gülen gözleri kadar kıymetli hiç bir şey olamaz dünyada. 60- 70 yaşında olup bana anne deyip elimi öpenler var. Vakıf başkanımızın oğlu Volkan, Down sendromlu ve 38 yaşında. Yüreği tertemiz bir melek, anne sevgisi özlemi içinde bana anne der sürekli. Onu gören herkes de bana anne diyerek hitap ediyor.

Alisa Çiçek AKYOL: Dernek çalışmalarına ne zaman başladınız?

Güldane KAYA: Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı Ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneğini annemin ismini yaşatmak için kurdum. Vaktiyle annemden edindiğim görgü ve gelenek üzerine yaşlı, kimsesiz, engellilere yardım etmek istedim. Annem çok yardımsever insandı. Bilhassa yaşlı, kimsesiz, engellilere kayıtsız kalmazdı. Maddi durumu kısıtlı gençleri evlendirirdi. Birçok gencimizin okumasını sağladı. Bende annemin yolunda ilerleyip onun ismini yaşatmak istedim ve Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı Ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneğini 5 Ocak 2016 tarihinde kurdum. Şu an 7 burslu çocuğumuz var.

Alisa Çiçek AKYOL: Basından takip ettiğimiz kadarıyla OKUSEV Vakfı için yaptığınız çalışmalar da takdir ediliyor. Biraz anlatabilir misiniz?

Güldane KAYA: Ok Kuşçu Sağlık, Sosyal Yardım, Eğitim ve Kültür Vakfı (OKUSEV) Akdeniz Bölge Başkanıyım. Kültür, sanat, yardım faaliyetlerini yürütüyoruz. Sürekli etkinliklerimiz var. TSM ve THM koroları kurduk. Sayısız konserler verdik. Kendi imkanlarımızla Akdeniz Bölgede tekerlekli sandalye dağıtımı yaptık.

Alisa Çiçek AKYOL: Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar, Kimsesizler Federasyonunda neler yapıyorsunuz?

Güldane KAYA: Federasyon kurulalı yaklaşık on yıl oldu. İhtiyaç sahiplerine eşya, gıda, giyim ( senin eskin bir başkasının yenisi kampanyası ile) sayısız insana ulaştık. Günde 1500 ekmek dağıtımımız hala devam ediyor. Federasyon bünyesinde de THM korosu kurduk. Değerli şefimiz Nazım Beyaz yönetiminde, kıymetli saz arkadaşları ve koristler harika konserler veriyor. Belediyelerle ortaklaşa birçok etkinlik yürütüyoruz. Yaptığımız tüm yardımları sanatla harmanlayıp şiir, resim, müzikle insanları kaynaştırıyor, keyifli anlar yaşamalarını sağlıyoruz. Engelli kardeşlerimize pek çok manuel ve akülü araç temin ettik. Federasyonumuzun desteğiyle Antalya’da yaşayan bir engelli çocuğumuza Almanya’da avukatlık yapmakta olan bir gönüllümüz manevi annelik yapmayı üstlendi. Böyle bir olaya vesile olmaktan dolayı son derece duygulu anlar yaşadım. Temennim böyle olayların artması.

Alisa Çiçek AKYOL: Avrupa El Ele Engellilere Yardım Konfederasyonunun Akdeniz Bölge Başkanlığını da anlatabilir misiniz?

Güldane KAYA: Antalya’da bedensel engelli ve yaşlılarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yani bir hamur yoğuruyorum ve buna hepsini katıyorum. Görevlerimin hepsi birbirini tamamlıyor, hep iç içe. Sayısız insana tekerlekli sandalye ve giyim eşyası dağıtımı yaptık. Biz Antayladayız ama yardımları yurdun dört bir tarafına gönderiyoruz. İnsanların gözlerindeki mutluluğu görmek her şeye bedel. En son geçen ay Hatay Kırıkhan’a bir tır dolusu giyim eşyası, akülü ve manuel araç dağıtımı yaptık.

Alisa Çiçek AKYOL: Bu yoğun çalışma temposu içinde kendinize zaman ayırabiliyor musunuz?

Güldane KAYA: Çalışma temposu o derece yoğunlaşıyor ki çarkın içinde kayboluyoruz bazen. Ve bu koşuşturma içinde ortaya çıkan işler beni çok mutlu ediyor, dinlendiriyor. Vazgeçilmezim pilates ve yürüyüş. Özellikle pilates yaptığımda kendimi çok iyi hissediyorum. Evime dinlenmiş ve mutlu bir şekilde dönüyorum.

Alisa Çiçek AKYOL: Böylesi hayır işlerine yoğun bir şekilde başlamadan önce ne iş yapıyordunuz?

Güldane KAYA: Yaklaşık on yıl ithalat ve ihracat işi yapan bir şirkette çalıştım. Bu işe işletmeciliği öğrenmek amacıyla gittim. Bu süre içinde ücret almadan gönüllü bir şekilde çalıştım. 2010’da İstanbul’da bir yemek kursuna katıldım. 2013 yılında ise pasta ve çikolata yapımı ile ilgili dersler aldım. Yemek yapmayı çok seviyorum. Değişik tat ve görüntüde yemek yapmak ve tatmak çok hoşlanarak yaptığım işlerdir. Reçel, yeşil zeytin ve turşu yapıp hediye etmeyi çok seviyorum. Hem zevk alıyorum hem de dinleniyorum bu işleri yaparken. Resim yapmayı çok seviyorum. Çok defa karma sergilere katıldım. Akrilik, yağlıboya, suluboya ve karakalem çalıştım. Yağlıboya resimlerim var. İsmet Acar ve Gülseren Kayalı’dan dersler aldım.

Alisa Çiçek AKYOL: Yemek yapmayı çok sevdiğinizi söylediniz. Ayrıca restoran işlettiğiniz zamanlarda bu özelliğinizi değerlendirdiniz mi hiç?

Güldane KAYA: Elbette değerlendirdim. Bulaşığını da yıkadım, garsonluğunu da yaptım. Çok kişi yemeklerimden tatmıştır. Aşçı rahatsızlandığında 100 kişilik gruba yemek yapmıştım.

Alisa Çiçek AKYOL: Evet reçellerinizde tattım. Gerçekten enfestiler. Gönüllü olmak isteyenlere öneriniz ne olur?

Güldane KAYA: Yapılacak çok iş var. Her alanda ve her kesimden insana ihtiyacımız var. Özellikle yaptığımız etkinliklere destek verebilirler. Fotoğraf çekiminden tutunda yaşlıları ziyaretimizde onlarla sohbet etmeleri bile çok önemli bizim için. Bize her şekilde ulaşabilirler. Gerek sosyal medya gerekse telefonlarımızdan irtibata geçebilirler.

Alisa Çiçek AKYOL: Hayvanları çok sevdiğinizi biliyoruz. İki minik kızınız var. Onlarla zaman geçirirken neler hissediyorsunuz?

Güldane KAYA: Kırk günlükken aldığım Terrier cinsi dünya tatlısı iki kızım var. Onlarlayken dünyanın tüm sorunlarını unutuyorum. Onlarla zaman geçirmek çok güzel bir duygu. Enerjimi tazeliyorlar. Benimle işe gelip eve dönüyorlar. Tıpkı küçük çocuk gibiler. Bu dünya hepimizin. Lütfen onlara iyi bakalım. Onlar hepimizin dostu ve bize ihtiyaçları var.

Alisa Çiçek AKYOL: Hayatta neleri yapmaktan keyif alırsınız?

Güldane KAYA: Seyahat etmeyi, ata binmeyi, yemek yapmayı, gazete ve kitap okumayı çok severim. Blendır isimli bir atım var. Onunla gezmekten, vakit geçirmekten çok keyif alırım. Doğayı çok severim. Bir Antalyalı olarak yüzmekten vazgeçemem. Motor kullanmayı bilmiyorum ama binmekten büyük bir haz alıyorum.

Alisa Çiçek AKYOL: Kadınların iş hayatında olmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Güldane KAYA: Kadın erkek diye bir ayırım kesinlikle yoktur. Hayatta herkes üstüne düşen görevi yerine getirmelidir. Birbirimizle yarışmaktan ziyade birbirimize omuz vermeli ve saygı duymalıyız. Atatürk’ün güzel bir sözü var: “Ey Türk Kadını! Sen yerlerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklerde yükselmeye layıksın.” Diyerek kadınlarımızın güçlü olduğunu vurgulamıştır. Kadın erkek her alanda ortak çalışmalıdır. Hiçbirimizin birbirimize üstünlüğü yoktur.

Alisa Çiçek AKYOL: Geleceğe dair hayalleriniz nelerdir?

Güldane KAYA: Daha fazla insana faydamızın dokunacağı projelerimizi hayata geçirmeyi çok istiyoruz. İnşallah yaşlı ve engellilerimizin içinde huzurla yaşayacağı, her istediğini yapacağı bir köy yapmayı çok arzu ediyoruz. Bunu zaman içerisinde gerçekleştireceğimize inanıyor ve gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz. Bir okul açmayı çok istiyorum. Bir hastane açabilmeyi çok istiyorum.

Alisa Çiçek AKYOL: Son olarak ne söylemek istersiniz?

Güldane KAYA: Avrupa’da bir insan 30 derneğe gönüllü üyelik yapabiliyor. Bizim ülkemizde de bu şekilde olmasını çok isteriz. Lütfen aynı şehirlerde olmak şart değil. Amaç gönül birliği. Birbirimize her şekilde faydamız dokunabilir. Lütfen hayatlara dokunmaktan çekinmeyin. Bir ben ne yapabilirim demeyin. Varlığınız bile yeterli olur çoğu zaman. Sosyal medyada farkındalık yaratmak bile ciddi bir faydadır.