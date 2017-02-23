Hayır oyu verecekleri PKK ile bir tutan savcı kime güveniyor?

İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

Geçtiğimiz günlerde “Hayır oyu verecekler PKK’yla aynı muameleyi görecekler” diyen savcıyı hükümete sordum.

Meclis oturumunda söz alarak referandum öncesi Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili’nin ‘Tarafsız yargı’ ilkesini çiğnediğini söyledim. Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlık yeminin ardından referandum da taraf olmasından cesaret alan bir yargı mensubunun “Hayır oyu verecekler PKK’yla aynı muameleyi görecekler, bunda küsmece yok” sözlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp hükümete seslendim:

“ Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili şahsın, sosyal medyadan, "'Hayır' oyu verecekler PKK'yla aynı muameleyi görecekler, bunda küsmece yok." demesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Hayır" diyeceklerin yaka paça gözaltına alındığını, iş yerinden kovulduğunu gördüğümüz bugünlerde, "evet" propagandasını böylesine ağır bir ithamda bulunarak yapan kişi nasıl oluyor da hâlâ görevinde kalabiliyor?

Ya da söz konusu savcıyı göstermelik olarak birkaç ay görevinden uzaklaştırıp referandum sonrası daha etkili bir görevle mi ödüllendireceksiniz?

En kötüsü de, tarafsız olması gereken bir hukuk insanı hangi cüretle ve kime güvenerek taraf olabiliyor? Bu kişi Anayasa'ya eklediğiniz "Tarafsız yargı" ilkesiyle çelişmiyor mu? “