HAYIR’DA HAYIR VARDIR…

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Türkiye karpuz gibi ikiye ayrılmış olarak gelecek yüzyılına, karar verme süreci yaşıyor.

İddia edildiği gibi HAYIR cephesi CHP ve HDP’den ibaret değil. Tam aksine HAYIR cephesi oldukça geniş CHP, SAADET PARTİSİ, VATAN PARTİSİ, DEMOKRAT PARTİ ve MHP içinde liderlik iddiası taşıyanlar; Devletin izin verdiği ölçüde sahadalar. BÜYÜK BİRLİK PARTİ tabanından da HAYIR cephesine ciddi bir destek var. Devletin aşırı baskısından kendini gösteremeyen çok sayıda STK ve kuruluşlar da HAYIR için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Avrupa’da yapılan kısıtlamaların adı; Faşizm, bizde ise; demokrasi!

CHP tam kadro sahada ancak, tüm kamuoyunun ilgisini çeken, takdirle izlenen, her toplantısında bugün; ne diyecek diye gözlerin çevrildiği bir isim var o da Deniz Baykal. Bazen salonda, bazen açık havada olmak üzere her gün iki toplantı yapan ve her toplantısında da olabildiğince özgün, uzun uzun anlatan Deniz Baykal bu referandum sürecini en iyi anlatan, HAYIR cephesini en çok güçlendiren siyasetçilerden birisidir.

Gezici anket şirketi sahibi Murat Gezici ‘’Hayır cephesinde Deniz Baykal’ın yurtdışı toplantısını iptal etmesi, değişikliğin içeriğini topluma çok iyi anlatması, toplumu bilgilendirişi ‘Hayır’ oylarının artmasında çok önemli etken olmuştur’’ diyor.

Evet devletin, Hayır milletindir sözü bu süreçte çok açık olarak yaşanıyor.

Kamu görevlileri aldıkları talimat veya yukarıdan esen rüzgardan etkilenerek ‘Hayır’ toplantılarını kısıtlamak için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Bu kısıtlama Deniz Baykal’ın Edremit mitinginde de yaşandı.

Edremit Kaymakamı, 15 gün önce Orman ve su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 50 kişi ile toplantı yaptığı Cumhuriyet meydanına izin vermek istemedi. Uzun uğraşlar sonucu izin alınabildi. Önceki genel başkan yardımcısı Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in Balıkesir valisi ile temas kurmasıyla sorun mitingden iki gün önce Perşembe günü çözülebildi. O arada Akçay’da olacağıyla ilgili anonslar, duyurular yapıldı, afişler asıldı…

Buna rağmen o kısa süre içinde; hazırda bekleyen onbinler olmadan cumhuriyet meydanı doldu taştı. Coşkuyu gören Deniz Baykal konuştukça coştu, öğle ezanı konuşmayı kesti, kesintiye rağmen alandan bir tek kişi ayrılmadı. Ezandan sonra kimsenin ayrılmadığını gören Baykal bir saat daha konuştu. Coşku, konuşma tamam ama Edremit’ten sonra gidilecek 2,5 saatlik Bursa toplantısı vardı. Doğal olarak Bursa toplantısı bir saat sarkacaktı…

Bu toplantılarda da Deniz Baykal’dan özgün sözler ‘’Ezan’da, bayrak’ta, cumhuriyet’te bir olacağız. Bir ve beraber olacağız. Kalıcı olan Türk milletidir. Türk devletidir. Bu iktidarda gelir geçer. Türkiye nerdeyse bir suç örgütü liderinden, uluslararası kahraman çıkartıyor…’’ ‘’Bu anayasa oylamasına herkes katılmalı. Nasıl askere gitmeyene kız verilmiyorsa bu görevi yerine getirmeyene kız vermeyin…’’

‘’Türkiye yanlış yörüngeye sürüklenmiş bir konumdan çıkacak, hak ettiği yörüngeye yerleşecek. Zirveye doğru çıkmaya devam edecek. Bizim cumhuriyetimizin temelleriyle oynamayın arkadaş, her şeyiyle oynayın ama onunla oynamayın…’’

‘’Referandum’da alacağınız ‘Hayır’ kararıyla ben tarihime, Mustafa Kemal Atatürk’e ihanet edemem diyeceksiniz…’’

’’Evet çıkarsa Türkiye allak bullak olur. Bir kararname ile tüm memurları sözleşmeli memur yapacaklar. İşçilerin kıdem tazminatlarını bir kararnameyle kaldıracaklar…’’

‘’Bu FETÖ’yu kim yetiştirdi, kim devlet kurumlarına yerleştirdi. Ne istedin de vermedik diye kim dedi?’’

Ve Baykal diyor ki ‘’Nefesimin yettiğince köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir gezerek anayasa değişikliğini anlatmaya çalışıyorum. Bu benim boynumun borcudur...’’

İnsanlar da diyor ki; helal olsun Deniz Baykal’a bıkmadan yorulmadan deneyimiyle, birikimiyle toplumu aydınlatmaya gayret ediyor…

Devletin bütün baskılarına rağmen milletin sağduyusu üstün gelecek, kazanan millet olacak.

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr