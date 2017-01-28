“HAYIRLI EVLAT”A, NEVİN GÖKÇEK’TEN DESTEK

Açelya Aşkın / Arkeolog

-SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM VE YARDIM VAKFI (SOS) ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, MS HASTASI ANNESİ İLE ALZHEİMER HASTASI ANNEANNESİNE YILLARDIR TEK BAŞINA BAKAN ENDER AYDIN’I ZİYARET EDEREK, DESTEK SÖZÜ VERDİ

-“HAYIRLI EVLAT” OLARAK TANIMLADIĞI ENDER AYDIN’I EŞİ BAŞKAN GÖKÇEK İLE DE TELEFONDA GÖRÜŞTÜREN NEVİN GÖKÇEK,YAPILABİLECEK DESTEKLERE İLİŞKİN BİLGİ ALDI

-NEVİN GÖKÇEK, GENCİN EVİNİN TEMİZLENMESİ, EŞYALARININ YENİLENMESİ, ANNE İLE ANNEANNESİNE HEMŞİRE SAĞLANMASI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAĞINI SÖYLEDİ

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) Onursal Başkanı Nevin Gökçek, 16 yıldır MS hastası annesi (59) ile Alzheimer hastası anneannesinin (80) büyük bir özveriyle bakıcılığını tek başına üstlenen Ender Aydın’ı ziyaret etti, destek sözü verdi.

Vakıf Müdüresi Nevin Uğurlu ile 28 yaşındaki Ender Aydın’ı, ailesi ile birlikte Çankaya İleri Mahallesi’nde yaşadıkları evde ziyaret eden Nevin Gökçek, “Seni kutluyorum. Çok mübarek bir görev yapıyorsun. Hayırlı bir evlatsın. Heykeli dikilecek bir insansın” dedi ve Ender Aydın’ın tüm gençlere örnek olması gerektiğini söyledi.

5 yaşındayken babası ile annesinin ayrıldığını, bu yüzden de bir anda hasta olan anne ve anneannesine bakmak zorunda kaldığını anlatan Ender Aydın, Nevin Gökçek’in kendisi için söylediği sözlere ve gösterdiği ilgiye teşekkür etti. Aydın, “Yapmam gereken bu... Kültürüm ve inancım da bunu gerektiriyor. Annem yemek yiyemiyor, mama ile besleniyor. Sürekli dikkat etmem lazım, boğazında bulunan delik yüzünden ciğerlerine mama dolabiliyor. Onlar benim her şeyim elimden geldiğince onlara bakmaya devam edeceğim” dedi.

Özellikle son 8 yılını tamamen annesine ve anneannesine adadığını, sosyal hayatını ve hayallerini tamamen geri plana attığını kaydeden Ender Aydın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi de iki hastayı evde bırakıp, Kızılay'da toplanan kalabalığa destek olmaya çalıştığını söyledi.

-TELEFONDA BAŞKAN GÖKÇEK’LE GÖRÜŞTÜ

Ender Aydın’ın anlattıkları karşısında duygulanan Nevin Gökçek de Ender’i, eşi Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile telefonda görüştürerek, yapılabilecek desteklere ilişkin bilgi aldı.

SOS Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, daha sonra Ender ve ailesine evin temizlenmesi, eşyaların yenilenmesi ve Ender'in hayata tutunması ve tekrar sosyal hayatına devam edebilmesi için uzman bir hemşirenin anne ve anneannesine bakması için görevlendirileceği sözünü verdi.

Alzheimer hastası olan anneanne de Nevin Gökçek’e, “İyi ki geldiniz. Bizleri çok sevindirdiniz. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim” diyerek, duygularını dile getirdi.