Haymana-Ankara Duble Devlet Karayolu Ekim ayı sonunda hizmete açılacak

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI HIZLA SÜRENHAYMANA-ANKARA DUBLE KARAYOLU EKİM AYI SONUNDAHİZMETE AÇILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Haymana-Ankara Duble Devlet Karayolu açım ve genişletme çalışmalarında asfaltlama aşamasına geçti. Duble yolun, ekim ayı sonunda dört dörtlük bir şekilde tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, mevcut 1 gidiş-1 geliş olan 32 kilometrelik yol, emniyet şeritleriyle birlikte 2 gidiş-2 geliş ve her iki yönde emniyet şeritleri olarak genişletildi. Menfezleri ve tüm sanat yapıları da tamamlanan duble yolun asfaltlama çalışmalarına son sürat devam eden ekipler, bu kapsamda yola bugüne kadar 696 bin 594 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokolle çalışmalarına başlanan Haymana-Ankara Devlet Karayolu Yapım İşine ilişkin bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, “Öncelikle alt yapı çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz yolda, 16 bin 95 metre yağmur suyu hattı döşedik. Ardından da kazı, dolgu, menfez, yol açım, sanat yapıları imalatı ve asfalt serimi gibi çalışmaları aşama aşama yerine getirerek, yolda sona yaklaştık” dedi.

-100 İŞ MAKİNESİ, 200 PERSONELLE GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞMA…

Toplamda 32 kilometre uzunluğundaki tek gidiş ve tek geliş yolun, yapılan çalışmayla emniyet şeritleriyle birlikte 3 gidiş 3 geliş hale getirildiğini kaydeden Üçpınar, asfaltlama aşamasına gelinceye kadar yolda 100 iş makinesi ve 200 personelin gece gündüz vardiyalı olarak çalıştığını söyledi.

Üçpınar, çalışmalar boyunca yapılan işlerin rakamsal verilerini de şu şekilde paylaştı:

“Toprak hareketi: 1.85 milyon m3 kazı ve 2.3 milyon m3 dolgu,

Asfalt: 239 bin 502 ton alt temel, 29 bin 913 ton plentmiks, 128 bin 639 ton bitümlü, 28 bin 538 ton binder serimi,

Toplam Asfalt İmalatı: 696 bin 594 ton,

Taş duvar: 31 bin 837 m3 (5.9 kilometre).”

-HAYMANA YÖNÜ TAMAM…

Gidiş- geliş duble yol güzerahının Haymana yönünün tamamının bitümlü temel asfalt seriminin tamamlandığını, binder çalışmaları ve orta refuje new jersey beton bariyer imalatının da devam ettiğini ifade eden Vedat Üçpınar, “Haymana’dan Gölbaşı yönüne bitümlü asfalt ve binder serimimiz sürüyor. Ayrıca yol çizgi çalışmalarına başladık, oto korkuluk imalatı için de teknik ekiplerimiz yer belirleme çalışmalarını tamamladı” dedi.

Üçpınar ayrıca, yoldaki tüm sanat yapılarının tamamlandığını, 27 adet menfezin de bitirildiğini belirterek, “Ana güzergah çalışmalarıyla beraber bağlantı yolları ve kavşakların da yapımını gerçekleştiriyoruz. İnşallah yolumuzu Ekim ayı sonunda tamamen bitirmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.