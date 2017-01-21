Haymana İlçesinin Ulaşım Sorunu

Açelya Aşkın / Arkeolog

Fehmi Yetik; Haymana İlçesinin ulaşım sorununu içeren ve buna önerge ön süren bir fikir sundu, şimdi sizinle paylaşıyoruz.

"Bu dramatik yazımda elimden geldiği kadar sizin ilginizi 6 beldesi, 70 köyü ve 5 mahallesiyle Ankara merkezine sadece 72 km uzaklıkta bulanan, Haymana ilçesine çekmek istiyorum. Türkiye genelinde Kaplıcaları ile ünlü olan bu şirin ilçemizde ne yazık’ ki 21. Yüzyılda toplu taşıma sorunu hala çözülememiştir.

Özel arabası olan arabasıyla rahatça ulaşımını sağlayabiliyorken, aracı olmayan ve toplu taşıma araçlarını veya köy minibüslerini kullanmak zorunda kalan çocuklu aileler, isçiler ve diğer vatandaşlar tam olarak bir eziyet ve çile yolculuğuyla karşılaşıyorlar.

Bu ulaşımsorunu Haymana kırsal bölge nüfusu 1965’ten bu güne kadar yaklaşık yüzde 60 oranla gerilemesinde potansiyel rol oynamıştır. Bu öz köylerin neredeyse boşalmasına, tarım veçiftçiliğin bitme noktasına gelmesine yol açmıştır. Gecen son 30 senede maalesef Haymana beldesinin iç ve dişyatırımcısından yeterli ilgi görmemesine neden olmuştur. Bölgede yeterince İş imkânlarının olmaması yetişen yenineslin büyük şehirlere biryeni göçtrend ’tibaşlatmasına neden olmuştur.

Oysaki Haymana jeopolitik konumu çok iyi bir bölgededir. İlçemiz Ankara'nın güneyinde yer alır. Haymana Gölbaşı'na 50 km uzaklıktadır. İlçemizin doğusunda Gölbaşı ve güneyindeyse Kulu, Cihanbeyli ve Konya yer alır.

Coğrafyanın yarattığı avantajı iyi değerlendirip, öz köyleri örümcek ağı gibi saracak Ankara - Haymana – Konya toplu taşıma hattı belirlersek, bugün Haymana’nın karşısında durduğusorunları giderebileceğimizi düşünüyorum.

Bu dev projenin anahedefi Haymana’nın stratejik olarak gerek sanayisi, gerek çiftçisi ve tarımcısı, gerek de yatırımcısıiçin yeniden doğmasını sağlamaktır. Ayni zamanda bölge ekonomisinin sağlıklı bir şekilde büyümesini hedeflemektir. Bu hedefi yakalayabilmesi için basta hızlı ve verimli toplu taşımanın Haymana’nın öz köylerinden büyük şehirlere gerçekleşmesi gerekir. Haymana ve Gölbaşı arasındaki toplu taşıma suresinin 30 dakikanın altına olması bir hedef kriteri olarak belirtilmelidir.

Ayrıca, verimli ve hızlı ulaşımınalt düzeylerinde bulunan bölgemizin eğitim, sağlık, barınma, tarım ve çiftçilik imkânlarına değer kazandırıp ve büyüteceğini. Kırsal endüstrilerin gelişimde büyük rol oynayacağını. Bölgemizin zengin jeotermal kaynaklarında gerek turizm açısından, gerekse de enerji olarak daha etkin istifade sağlayacağını düşünüyorum.

Son olarak, verimli toplu taşıma projesinin bölgemizin sahip olduğu yüksek güneş enerjisinin ilerde yeni alternatif enerji imkânları dönüşmesinde etkin olacağının kanaatindeyim.

Unutmayalım ’ki her proje aynı hayalle başlar “kazanmak” hayallerimiz Haymana’ya kazandırmak olması dileğiyle." dedi.