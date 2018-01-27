HAYVANLARA ŞİDDET, İNSANA ŞİDDETİN HABERCİSİ

Malum bu aralar gazetelerde, haber sitelerinde devamlı karşımıza çıkan bir haber var; Mersin’in Erdemli ilçesinde, bir aracın arkasına iple bağlanan köpeğin sürüklenerek götürülmesi.. Üstelik bu insanlık dışı hareketi yapan bir eğitimci...
Akıllara direkt olarak böyle birinin çocuklara nasıl ve ne şekilde bir eğitim verdiği, nasıl örnek olduğu ve hala bu mesleği nasıl sürdürüyor olduğu geliyor. Hâl böyle olunca, köpek katili şahsın öğretmenlik mesleğinden bir an evvel men edilmesi gerektiğini düşünüyor ve bu tarz şiddete meğilli olan insanların hemen toplumun içine dahil edilmesindense ‘topluma kazandırılması’ için rehabilite edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bunun haricinde aklıma takılan başka bir nokta daha var. Eğer bir köpek bir çocuğa saldırıp onda ömür boyu kalıcı bir travmaya sebep olursa hiç şüphesiz uyutuluyor. Peki neden aynı ceza küçük çocuklara tecavüz ederek ömür boyu taşıyacakları ağır bir travmaya sebep olan ‘insan kılığındaki’ yaratıklara uygulanmıyor? Bunun gibi birbiriyle çelişen pek çok soruyu ard arda sıralayabilirim.” Ülkemizdeki kanunlar, hayvanların yaşam haklarına yönelik ihlalleri ‘suç’ değil ‘kabahat’ sayıyor. Hayvanlara karşı işlenen suçlar kabahatler kanunu kapsamında. Sonuç olarak, idari para cezası olunca bu ‘kabahat’ sabıka kaydına işlenmiyor. Saldırganın sicilinde bu bir suç olarak gözükmediği için sevdiğiniz bir restoranda o kişiden hizmet alabilir, aynı iş yerinde çalışabilirsiniz.” Yıllardır beklenen yasa için çalışmalar son hızla devam ediyor.” Hayvanlara yönelik şiddete hapis cezası yolda. Artık hayvanlara karşı işlenen suçların Kabahatler Kanunu kapsamında değil TCK kapsamında değerlendirilmesi ve bu insanlık utancının son bulması dileğiyle...
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