HAYVANLARA ŞİDDET, İNSANA ŞİDDETİN HABERCİSİ

Ekin Hazal Doğruyusever

Malum bu aralar gazetelerde, haber sitelerinde devamlı karşımıza çıkan bir haber var; Mersin’in Erdemli ilçesinde, bir aracın arkasına iple bağlanan köpeğin sürüklenerek götürülmesi.. Üstelik bu insanlık dışı hareketi yapan bir eğitimci...

Akıllara direkt olarak böyle birinin çocuklara nasıl ve ne şekilde bir eğitim verdiği, nasıl örnek olduğu ve hala bu mesleği nasıl sürdürüyor olduğu geliyor. Hâl böyle olunca, köpek katili şahsın öğretmenlik mesleğinden bir an evvel men edilmesi gerektiğini düşünüyor ve bu tarz şiddete meğilli olan insanların hemen toplumun içine dahil edilmesindense ‘topluma kazandırılması’ için rehabilite edilmesi gerektiğini düşünüyorum.