Hazır giyimde yabancı markalar Türk işçisinin becerisinden vazgeçemiyor

Murat İnanç

Türkiye özellikle hazır giyim de sanayiciliği öğrendi. İhracatı öğrendi. Türkiye’nin başarılı bir insan gücü var ve kaliteli üretim yapıyor. Bazı Türk firma ve markalar ucuz işgücü bahanesiyle diğer ülkelere üretim kaydırmaya çalışıyor ama hepsi de öyle veya böyle dönüp geliyor. Şimdi tekrar görüyoruz ki geçmişte siparişlerini çekip başka ülkelere giden uluslararası markalar, yabancı ülke markaları tekrar sipariş vermeye başladılar. Şunu açıkça söylemeliyim ki bu dönüşün sebebi, Türk tekstil-hazır giyim işçisi nin yeteneğidir.

-İşverene çağrı: “Uluslararası markalar işçisine saygılı işyeri arıyor”

Geçmişte, bazı işverenler hem işçisini, hem de sipariş aldıkları markaları küstürdü. Bugün ‘siparişim var, işçi arıyorum’ şeklinde konuştuklarını duyuyoruz. Hatta, gazetelere-televizyonlara, ‘Türkiye’de işsizlik sorunu yok. Ben işçi arıyorum bulamıyorum’ diye beyanatlar veriliyor. Diğer yandan 3-5 kuruş için işçilerin hakkını çalmaya çalışan bir kesimin varlığını da hepimiz biliyoruz. Şu bir gerçek ki; işçisine saygı duyan, örgütlenme hakkını tanıyan her işverenin istihdam sorunu yok. Ayrıca uluslararası markalar işçisine saygılı işyeri arıyor.

Hazır giyim de son zamanlarda oluşan bu olumlu ortamı ‘fırsat bu fırsat işçiden keselim para kazanalım’ olarak değerlendirmeye kalkılırsa büyük hata yapılır. Markalar örgütlü, toplu pazarlık sistemi arıyor. Buradan taraflara sesleniyoruz: Becerikli tekstil işçisini küstürmeyin, örgütlenmenin önünü açın. Hem ihracatta hem de istihdam da yeri doldurulamayacak bir sektörden bahsediyoruz.

Tekstil ve hazır giyim sektöründe ara eleman açığının karşılanması için meslek liselerine gereken önemin verilmesi ve sektör için pozitif ayrımcılık istiyoruz.

Örgütlü olduğumuz işyerlerinde, başka işyerlerinde hep gözlemliyoruz. Örgütlü tekstil-hazır giyim firmalarında çalışanlar daha mutlu ve daha verimli. Toplu iş sözleşmeli işyerlerinde bunu görüyoruz. Toplu pazarlık sistemi içinde tekstil-hazır giyim daha fazla sipariş alır, daha hızlı büyür, markalaşma sağlanır. Deneyimler bunu gösteriyor.