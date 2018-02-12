HDP VE CHP’NİN İKİZ KARDEŞLİĞİ

Mevlüt Mürsel Uzun

Geçtiğimiz gün milli kurumlarımızın eleştirildiği, Türkiye düşmanlarının korunarak, övüldüğü bir HDP kongresi yapıldı. Türk demokrasisi yönünden herkes düşündüğünü konuşmakta elbette ki serbesttir. Özgürlükler yönünden ülkemizi eleştiren AB ülkelerinin hiç birinde bizdeki kadar özgürlüklerin olduğu söylememiz mümkün değildir. Şehirlerimizde Afrin şehitleri ağıtlar yakılarak uğurlandığı bir günde “Yaşasın Afrin direnişi” diye sloganların atıldığı, bir toplantıda HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay Afrin harekatını eleştirerek “Türkiye halkları açısından anlamı yoktur. İmzalı bombaları bırakanlar sorumludur. Halk kendini koruyor.” Diyerek PKK/YPG terör örgütünü yasal bir toplum gibi göstermeye kalkışmazı milli birliğimizle ve bütünlüğümüzle bağdaşmaz. HDP bugüne kadar hep PKK terör örgütüne sözle destek vermekle kalmamış; aynı zamanda Afrin’de TSK’mizle savaşırken yaralanan terör örgütü militanlarını sahte kimlik düzenleyerek İstanbula’a getirip tedavi ettirmişlerdir. Ayrıca HDP’liler böyle yaparda CHP’liler bunlardan geri kalırmı. Kongreye katılan CHP’lilerden Grup Başkan Vekili Engin Altay kongrede TSK’nin suçlu olarak ilan edilmesini ve PKK/YPG terör örgütünün masum gösterilmesini sessiz sedasız başıyla onaylayarak dinlemiştir. Ayrıca PKK/YPG terör örgütünü savunanlarla destek mahiyetindeki konuşmasında “Hükümet dünyanın en doğru işini yapsa yine yanında durmayız” diyerek parti olarak HDP’lilerin destekçisi olduklarını ifade etmek istemiştir. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’da HDP ile ittifak yapacaklarının işaretini “CHP’yi HDP ile aynı yola girdi diye eleştiren gerzekler, yol doğru yol, ona bak sen” diyerek bir itirafta bulunmuştur. Bütün bu yaşananlar insanın aklına Atatürk’ün kurduğu partinin ne hallere düşürülmüş olduğunu getirmekte. CHP parti meclisi toplantısından sonra Anıtkabiri ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir defterine yazdığı yazının başlığında “Sayın Genel Başkanım” diyerek bir ifade kullanmış. Keşke Atatürk yerinden kalksa da yüzlerine karşı benim kurduğum partiyi ne hallere düşürdünüz diye sorsaydı. Ayrıca İstanbul İl Başkanlığına getirilen Canan Kaftancıoğlu’nun “Atatürk’ün askerleri değil, Yoldaşıyız” dediğini duysaydı.

HDP’nin 2016’da ki kongresine katılan Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’da kongre de PKK teröristlerinin marşı okunurken oda ayağa kalkarak saygı duruşunda bulunmuştu.

2019’da yapılacak olan seçimler yaklaştıkça HDP Kürt toplumuna cazip görünmek için dilinde ve tavrında bir takım değişikliğe gittiği görülüyor. Geçen seçimlerde de Doğu ve Güneydoğu bölgesinde partilerine halkın oy vermesi için her türlü baskıyı, şiddeti ve şantajı uygulamışlardı. Şahıslara tehdit mektupları yazılmış, kapılara tehdit içeren işaretler konmuştu. HDP’nin bu kanunsuzluklarıyla ilgili olarak o günlerde bir yorumda bulunan Ülkücü camianın saygı duyduğu MHP’li eski bakan Sadi Somuncu katıldığı bir televizyon programında çok güzel ifade etti. Sadi Somuncu “HDP’nin demokrasi ve barış konusunda sergilediği duruş kesinlikle inandırıcı gelmemekte. Onlar tetiği çekerken bile demokrasiden bahsediyorlar” derken bir gerçeğin altını çizmiş oluyordu.

Bugünlerde HDP’nin sergilediği tutum ve davranışı dikkate aldığımızda Güneydoğu’da muhalefetsiz bir parti gücü oluşturmanın çabası içinde olduklarını görüyoruz. Bunu yaparken de CHP’yi yanlarına almak için onlarla içli dışlı olmaya önem veriyorlar. Parti olarak düşüncelerinin temelinde sadece bu bölgede değil sınırlarımızın ötesinde de bir güç oluşturmanın art niyeti içindeler. Nitekim bu gerçeği Kandille olan irtibatlarında ve Kobani olaylarında sergiledikleri tutum ve davranışlarda gördük..