HDP’nin 3. Olağan Kongresi Nedeniyle Alınacak Tedbir

Söz konusu kongrede emniyet tedbirlerinin etkin bir şekilde alınabilmesi amacıyla Ankara Spor Salonu çevresinde ve oluşturulacak tüm arama noktalarında, kongreye katılmak için gelen şahısların yanlarında bulundurdukları valiz, çanta, makyaj malzemesi, el çantası, kol çantası, spor çantası gibi malzemelerle arama noktalarından geçişlerine izin verilmeyecektir.
Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için bu hususları dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
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