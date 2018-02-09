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HDP’nin 3. Olağan Kongresi Nedeniyle Alınacak Tedbir

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HDP’nin 3. Olağan Kongresi Nedeniyle Alınacak Tedbir
11 Şubat 2018 Pazar günü saat 10.00’da Hipodrom Caddesi’nde bulunan Ankara Spor Salonu’nda Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezinin “3. Olağan Büyük Kongresi” yapılacaktır.

Söz konusu kongrede emniyet tedbirlerinin etkin bir şekilde alınabilmesi amacıyla Ankara Spor Salonu çevresinde ve oluşturulacak tüm arama noktalarında, kongreye katılmak için gelen şahısların yanlarında bulundurdukları valiz, çanta, makyaj malzemesi, el çantası, kol çantası, spor çantası gibi malzemelerle arama noktalarından geçişlerine izin verilmeyecektir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için bu hususları dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

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