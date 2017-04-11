Hedef güçlü evet güçlü bir Türkiye

Fatih Çetinkaya / MHP Ankara İl Başkanı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı,1 6 Nisan referandumu öncesi yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili bilgilendirme toplantılarını aralıksız sürdürüyor. İl Başkanı Fatih Çetinkaya, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ve il yöneticileri bu çerçevede Ostim’deki ticaret ve sanayicilerin derneklerine ziyaretlerde bulundular.

16 Nisan’da yapılacak referandumun devletin bekası ve geleceği için çok önemli olduğunu belirtim “Sandıklardan çıkacak güçlü bir evet güçlü bir Türkiye demektir. Bunun içinnnn çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Anayasa değişikliği çalışmalarında Milliyetçi Hareket Partisi’nin temsilciliğini yapan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak da, görüşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu ve ana muhalefet partisinin tutumunu eleştirdi. Parsak, CHP’nin akılalmaz iddialar ortaya attığına dikkat çekerek “Öyle anlaşılıyor ki Türk milletinin onayına sunulacak 18 maddelik anayasa değişikliği konusunda CHP yetkilileri dersini iyi çalışmamış görünüyorlar” diye konuştu.

ZİYARET EDİLEN DERNEKLER

Bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde MHP Ankara İl Başkanlığı heyeti,

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gülktekin, Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Kooperatif Başkanı İrfan Cinkaya, OSTİM Başkanı Orhan Aydın, ORSİAD Başkanı Nedret Yener ve GİMAT Toptancılar Sitesi Başkanı Recai Kesimal ve yönetim kurulu üyelerine Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz ve yönetiminin de katıldığı ziyaretlerde Anayasa Değişikliği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

MHP ANKARA POLİSLERİ UNUTMADI

Bu arada İl Başkanı Fatih Çetinkaya ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ve beraberindekiler, Polis Haftası münasabetiyle Ostim’de bulunan Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ettiler. MHP Heyeti, Emniyet Müdürü Zafer Kalkan ve görev yapan polisleri Polis Teşkilatınıın kuruluşunun 172. yıldönümü münasebetiyle tebrik ederek başarılarının devamını dilediler.