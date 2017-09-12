Hedef Kitle Belirlemenin Önemi

Dr. Mustafa Atsan

Hedef kitle niz kimdir sorusuna net bir cevap veremiyorsanız ya da herkes cevabını veriyorsanız eğer oturup düşünmeniz gerekmektedir. Hedef kitle si belli olmayan işletmeler günü kurtarmaktan öte geçemez. Pazarlama çalışmalarınızı yaparken, bunlarla ilgili stratejilerinizi belirlerken dikkat etmeniz gereken unsurların başında gelmektedir hedef kitleyi belirlemek ve onu tanımak.

Peki hedef kitleyi belirlerken nelere dikkat etmeliyiz, hedef kitlemiz kimlerden oluşmalıdır?

Öncelikle hedef kitle belirlerken doğru zamanda doğru yerde doğru kişiye ulaşmayı baz almalısınız. Bunun aksi bir durumu olursa işletmenizin bütçesi zarar görebilir. Reklam bütçelerini boşa ziyan etmenin anlamı yok. Bu yüzden sağlam adımlarla yola çıkmak gerekmektedir. Hedef kitle nizi belirlemek için öncelikle pazar araştırması yapabilirsiniz. Bunun sebebi de hangi ürün veya hizmetin ne kadar kar getireceği, ne kadar fayda sağlayabileceği ile ilgili bilgi toplamaktır ama tabi ki bu tek başına yeterli olmayacaktır. Bunun yanında piyasadaki rakiplerinizi de mercek altına almanız ve onları analiz etmeniz hedef kitle belirlemenizde önemli bir rol oynayacaktır. Hedef kitle belirlerken; hitap edeceğiniz kişilerin, coğrafi koşullarına, yaş gruplarına, eğitim düzeylerine, gelir düzeylerine ve cinsiyetlerine göre bir bölümleme yapmak gerekmektedir. Bu kriterlerden de kısaca bahsetmek istiyorum.

Artık 7’den 77’ye hitap ediyoruz lafı mazide kaldı. 10 yaşındaki çocuk ile 50 yaşındaki yetişkinin zevkleri, tarzları, düşünceleri farklılık gösterir. Artık Y kuşağındayız bu yüzden yaş grubunu belirlemeden ürünün çeşidine rengine vb özelliklerine odaklanmak yanlış olacaktır.

Coğrafi koşullar da yine önemli bir etkendir. İklim şartları, insanların kültürleri etkili olacağı gibi her ürünü kolaylıkla her yere de gönderme şansınız olmaz. Buna göre hedef kitle nizi coğrafi koşulları da göz önüne alarak belirlemeniz de fayda var.

Eğitim düzeyleri de yine hedef kitle belirlemek için bir kriter olmalıdır. Bu kişileri küçümsemek amaçlı değil kişiler ile nasıl iletişim kurulacağını belirlemek, hangi ürünler ile kime hitap edileceğini bilmek amaçlı önemli bir kriterdir.

Gelir düzeyleri ise ürün veya hizmetin fiyatlandırılması açısından önemli bir kriter. Hedef kitle nizin gelir düzeyi düşükse aşırı yüksek fiyatlandırma yapmak yanlış olur. Bu sebepten dolayı önemli bir kriterdir.

Cinsiyet belirleme kriteri ise ürün veya hizmetin kimlere fayda sağlayacağını belirlemek lazım. Hem erkeklere hem de kadınlara aynı anda da hitap edebilir ama farklılıkta gösterebilir bu yüzden segmentasyon yaparken buna da çok dikkat etmek gerekmektedir.