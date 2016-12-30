  • BIST 77.871
  • Altın 131,465
  • Dolar 3,5240
  • Euro 3,7155
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 5 °C

Hem doğayı koru hem de sokak hayvanlarını

»
Hem doğayı koru hem de sokak hayvanlarını
Sokak hayvanlarına ve geri dönüşüm çalışmalarına verdiği destekle dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, hem sokak hayvanlarını besleyen hem de pet şişeleri geri dönüşüme kazandıran makineleri ilçe genelinde yaygınlaştırıyor.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün başlattığı "Hem doğayı koru hem de sokak hayvanlarını" projesi kapsamında ilçeye yerleştirilen makineler Keçiörenlilerden büyük ilgi gördü. Başkan Ak, hem soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını aç ve susuz kalmaktan koruyan hem de pet şişelerin toplanmasını sağlayan bu makinelerin sayısının artırılması talimatını verdi. İlçe genelinde hızla yayılan bu makineler “atık pet şişe” ile çalışıyor. Doğada çözünmesi 400 yılı bulan ve çevre kirliliğine sebep olan pet şişeleri geri dönüşüme kazandıran makineler, sokak hayvanları için de yemek ve su tedariği yapıyor.

 

İKİ HAYIRLI İŞ AYNI ANDA YAPILIYOR

Makineye pet şişe atıldıktan sonra alt kısmında yer alan yemlik ve suluk bölümlerine otomatik olarak bir hayvanı besleyecek miktarda yem ve su iniyor. Yani bir pet şişeyi çöp yerine bu makineye atan vatandaş geri dönüşüm çalışmalarına destek vererek doğayı koruduğu gibi, çetin kış şatlarının yaşandığı bu günlerde açlık ve susuzluk çeken sokak hayvanlarının beslenmesine de yardımcı oluyor.

Hayvan ve çevre dostu bu proje ile Ankara’da yine bir ilke imza attıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, “Çevreye duyarlılık sosyal bir sorumluluktur. Çünkü çevre bize miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. ‘Hem doğayı koru hem de sokak hayvanlarını projesi’ iki hayırlı işin aynı anda yapılmasını sağlıyor. Hem sokak hayvanlarını açlık ve susuzluk riskine karşı korumaya alıyor, hem de çevre kirliliğine neden olan pet şişeleri ekonomiye kazandırıyor” mesajını verdi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla da takdir topluyor23 Aralık 2016 Cuma 12:08
  • “Avrupa – Akdeniz Bölgesinde Demokrasi Sanatı” projesinin açılış konferansı Keçiören Belediyesi’nde yapıldı22 Aralık 2016 Perşembe 14:53
  • Keçiören Belediyesi Güçsüzler Yurdunda kalan huzurevi sakinleri sağlık taramasından geçirildi21 Aralık 2016 Çarşamba 13:54
  • Keçiören Belediyesi “Engelsiz Şefler” isimli projesi yurt dışına açılıyor19 Aralık 2016 Pazartesi 18:31
  • Irak Türkmenlerinden oluşan bir heyetten Keçiören'e ziyaret17 Aralık 2016 Cumartesi 10:18
  • KEDEM öğrencileri Hz. Mevlana’nın 743’üncü vuslat yıl dönümü nedeniyle bir program hazırladı17 Aralık 2016 Cumartesi 09:57
  • Keçiören Belediyesi Göçmen Hizmetleri Merkezi’ni hizmete açtı14 Aralık 2016 Çarşamba 16:13
  • Keçiören'de 100 Dolar veya 100 Euro bozduran bir Keçiörenli Volkswagen marka otomobil kazanacak14 Aralık 2016 Çarşamba 15:47
  • Keçiören Belediyesi yolları güvenli yapmak için 2016 yılı içerisinde 59.372 ton asfalt serimi yaptı12 Aralık 2016 Pazartesi 20:23
  • Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan edişinin 25’inci yıl dönümü Keçiören'de kutlandı12 Aralık 2016 Pazartesi 20:17
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim