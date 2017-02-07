Hem Dolar Hem Altın Yükselirse?

Arzu Toktay / XTB Araştırma Müdürü

Döviz piyasası tekrar güçlü doların güdümüne girdi. Amerika'nın yeni Başkanı Trump ekonomik politikalarında birçok belirsizliği beraberinde getirirken piyasaların risk alma iştahı da kaçmış oldu.Nereden anlıyoruz? Altın fiyatları doların değer kazanmasına ve DXY'da 100,500 civarında harekete rağmen yükseliyor. Ocak ayında eksi 0,71 olan altın/dolar ters korelasyonu bugünlerde eksi 0,59'a geriledi. Bir başka deyişle, altın fiyatlarının dolardaki yükselişe hassasiyeti azaldı. Sebebi Amerika'da Trump politikalarına ve Fransa ile Almanya'daki seçim sürecine ilişkin belirsizlik . Altının Brexit öncesine benzer bir hareket ile Temmuz 2016 zirvesi 1375 üzerine deneyebileceğine dair bir iddiamız yok. Ancak en azından Şubat ayında 1255 dolar denemesi yapabileceğini tahmin ediyoruz. Her zaman olduğu gibi doların yönü kritik olmaya devam ediyor.

Öte yanda, Amerika Avrupa ve Çin'i para birimlerini manipüle etmekle suçlaya dursun piyasa mevcut koşullarda büyüme ve faiz oranı farkı ile dolarda belli bir noktadan sonra satış yapmakta isteksiz davranıyor. Bir tarafta Fransa ve Almanya seçim belirsizliği var iken ve buradan gelen haberler Birliğin geleceğinin sorgulanmasını sağlarken piyasa dönüp dolaşıp dolarda karar kılıyor. Önümüzdeki bir kaç günde euro/dolar paritesinin 1,0700 üzerine çıkamadığı bir ortamda paritede teknik olarak, ichimoku kumo bulutu desteği 1,0550 kolay bir hedef olabilir. Bu senaryo gelişen ülke para birimlerine de satış anlamına geldiğinden Dolar/TL paritesinin 3,75 ardından 3,77 hedeflediğini görebiliriz. Merkez'in attığı adımlar ve dışarıda henüz aşırıya kaçmamış görünen riskten kaçış modu ile şimdilik 3,80 üzerine hareket için sebep bulamıyoruz. Güne başlarken 3,68-3,72 olarak belirlediğimiz hareket alanı 3,72-3,77 bandına kayabilir. Anlaşılan ufak adımlar ile de olsa yine yönümüzü yukarı çevirdik.

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