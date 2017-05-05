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Hemşehri derneklerine desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Altınpark’ta “Çorum Evi” yaptırdı

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Hemşehri derneklerine desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Altınpark’ta “Çorum Evi” yaptırdı
ÇORUMLULARI BİR ARAYA GETİRMEK ÜZERE ALTINPARK’TA YAPTIRILAN “ÇORUM EVİ” YARIN (6 Mayıs Cumartesi) AÇILIYOR.

Ankara’daki Çorumluları bir araya getirmek ve kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapmak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılarak Çorum Dernekler Federasyonu’na tahsis edilen “Çorum Evi”, yarın (6 Mayıs Cumartesi) saat 14.00’da törenle hizmete açılacak.

Çorum Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır, “Çorum Konağı”ndan esinlenerek yapılan “Çorum Evi”nin açılışına, Ankara’da yaşayan, siyasetten bürokrasiye, sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm hemşehrilerini davet etti.  

Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha önce de Şafaktepe Parkı’nda Yozgatlılar Evi’ni, Altınpark’ta da Çankırı Evi ve Kırşehir Evi’ni, hemşehri gruplarına tahsis etmişti.

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