Necati Yılmaz

Öğrencilere yardım yapmak isteyen Her Dokunuş Bir Atatürk Platformu ’na izin vermeyen kurum hangisidir? İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü, Kaymakamlık mı okula yapılacak yardıma engel olmuştur? İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin izin çıkmaması konusunda sorumluluğu birbirine atan tavrının sebebi nedir?

“HER DOKUNUŞ BİR ATATÜRK PLATFORMU”NA ENGEL MECLİS GÜNDEMİNDE

Mardin Artuklu’da bulunan Kabala 100.Yıl İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine giyecek ve kırtasiye malzemesi yapmak isteyen platforma, neden izin verilmedi. Her Dokunuş Bir Atatürk Platformu’nun Mardin’de Kabala 100. Yıl İlkokul ve Orta Okulu’ndaki öğrencilere yardım isteğinin reddedildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise neden reddedilmiştir?

“ Her Dokunuş Bir Atatürk Platformu ”, topladıkları giysi ve kırtasiye malzemelerini Mardin Artuklu’da bulunan Kabala 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine ulaştırmak istedi. “Her Dokunuş Bir Atatürk Platformu”nun yardımlar için iletişime geçtiği okul müdürü İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden onay çıkmadığını söyledi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise proje gönüllülerine, “Kararı verecek olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’dür” yanıtını verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle görüşen platform üyeleri “Kaymakamlığın onayı yok, dilekçedeki platform adını çıkarırsanız yardıma izin verilebilir” yanıtını aldı. “Her Dokunuş Bir Atatürk Platformu”nun ismiyle verilen dilekçeye ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden onay çıkmadı. Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilgili cevap yazısında: “Mardin Büyükşehir ve Artuklu Belediyesi tarafından okullarımıza gerekli yardımlar yapılmaktadır. Bu bağlamda, program kapsamında ilçemiz Kabala 100. Yıl İlk/orta okulu öğrencilerine yapmak istediğiniz kırtasiye ve giyim yardımlarının İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla yapılması durumunda, malzeme dağıtımında müdürlüğümüzce gerekli hassasiyet gösterilecektir” ifadelerine yer verildi.

ÖĞRENCİLERE GİDECEK 20 KOLİ YARDIMA İSİM ENGELİ

Bot, mont ve ayakkabıdan oluşan 20 koli malzeme yardımı için Platforma izin çıkmadı. Konuyu meclis gündemine taşıdım, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdim. Her Dokunuş Bir Atatürk Platformu’nun adının dilekçeden çıkarılması ne amaçla istenmiştir? Platformun isminden neden rahatsızlık duyulmuştur?

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen cevapta “yapmak istediğiniz kırtasiye ve giyim yardımlarının İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla yapılması durumunda, malzeme dağıtımında gerekli hassasiyet gösterilecektir” denilmiştir. Yardımın “Her Dokunuş Bir Atatürk Platformu” tarafından yapılmasının ne sakıncası vardır?

Artuklu’da bulunan Kabala 100. Yıl İlkokul ve Ortaokulu’na yardım etmek isteyen başka platform, dernek veya vakıf olmuş mudur? Okul daha önce herhangi bir yardımı kabul etmiş midir? Bir yardım kabul ettiyse hangi vakıf, dernek ya da platformdan yardım kabul etmiştir?

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen cevaptaki “Mardin Büyükşehir ve Artuklu Belediyesi tarafından okullarımıza gerekli yardımlar yapılmaktadır” ifadelerine dikkat çekiyorum, “gerekli yardımlar”ın yapıldığı, yargısına varıldığı görülmektedir diyerek, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygun ve “gerekli” gördüğü yardımın çerçevesi nedir?”

YARDIMLAR ÖĞRENCİLERE ULAŞACAK MI?

Bot, mont ve ayakkabıdan oluşan 20 koli yardımın, “Her Dokunuş Bir Atatürk Platformu” tarafından öğrencilere ulaştırılması için gereken yapılacak mıdır?

Yardımlara sevindiğini söyleyen okul müdürünün, ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden onay çıkmadığını proje gönüllülerine bildirdi, okul müdürüne baskı yapılıp yapılmadığını da soruyorum.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

“ Her Dokunuş Bir Atatürk Platformu ” hiçbir parti, dernek ve oluşuma bağlı olmadan ilk ve ortaokullarda ihtiyacı olan öğrencilere topladıkları giysi ve kırtasiye malzemelerini ulaştıran bir gönüllülük hareketi olarak kendini tanımlamaktadır.

“Her Dokunuş Bir Atatürk Platformu”, okullara kışlık giyim, kırtasiye yardımı yapmak amacıyla geçtiğimiz ay yine bir yardım projesi düzenlemiştir. Düzenlenen proje kapsamında bir proje gönüllüsü Mardin Artuklu’da Kabala 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu ile yardım amacıyla iletişime geçmiştir. İletişime geçilen okul müdürü önce projeye sevindiğini söylemiş, ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden onay çıkmadığını proje gönüllüsüne bildirmiştir.

Proje gönüllüsü İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştüğünde “Kararı verecek olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’dür” yanıtını almıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştüğünde Kaymakamlığa bildirileceği söylenmiş, 3 gün sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, “Kaymakamlığın onayı yok, dilekçedeki platform adını çıkarırsanız yardıma izin verilebilir” yanıtını vermiştir. Dilekçedeki isimlerin çıkarılmaması üzerine, Artuklu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dilekçeye cevap yazısında; “Mardin Büyükşehir ve Artuklu Belediyesi tarafından okullarımıza gerekli yardımlar yapılmaktadır. Bu bağlamda, program kapsamında ilçemiz Kabala 100. Yıl İlk/orta okulu öğrencilerine yapmak istediğiniz kırtasiye ve giyim yardımlarının İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla yapılması durumunda, malzeme dağıtımında müdürlüğümüzce gerekli hassasiyet gösterilecektir” ifadelerine yer verilmiştir. Her Dokunuş Bir Atatürk Platformu tarafından bir okuldaki öğrencilere; bot, mont ve ayakkabıdan oluşan 20 koli malzeme yardımın ulaştırılmasına izin verilmemiştir. Bu çerçevede;