HER GÜNÜMÜZ BAYRAM OLSUN

Bülent Ertekin

Bir bayram sabahı...

Kuşlar adeta bir bayram şarkısı şakırdıyorlar.

Hava hafif serin, o serinlik ise insanın içine ise farklı bir mutluluk, bir huzur veriyor.

İşte Ramazan amca 83 e merdiven dayayan, yılları görmüş geçirmiş ne fırtınalar, ne kasırgalar, ne tsunamiler görmüş lakin o ise hala yollarada olaylarada adeta meydan okuyor. " Allah var gam yok. Yaradana hamdü senalar olsun" dua ede ede, tekbirler çeke çeke, sağına soluna, karşıdan gelene selam vere vere camiye gidiyor.

Hey be koca çınar.

Biz ise taaa çocukluğumuzdan kalan bir adet ile güzel bayramlıklarımızı giydik, güzel kokularımı sürdük. Tıpkı yedi yaşında bayramı yaşayan BÜLENT gibiydim...

Baba ocağında biraz buruk, biraz da gözleri dolu dolu olarak yılların eskimeyen ve vefakâr dostum kapıyı açtım, Bismillahirrahmanirrahim deyip cem olmaya, kardeşlerim ile bayramı bayram gibi yaşamak için camiye gittim. Evet biraz buruk... Birazda gözlerim dolu dolu Baba.. İçim bir yandan buruk, bir yandan huzurlu mu diyeyim coşkumu onuda bilemiyorum? diğer yandanda sensizliğin ıstırapı ile " bayram gelmiş neyime" diye düşünceler ile caminin yolundayım.

İşte camideyim.

İmam Said kardeşimin davudi sesi ile okuduğu duaya el açıp amin dedim/k.

Ve mutlu, huzurlu, coşkulu bir şekilde hiç bir kan bağım olmadığı halde tüm müminler kardeştir ilahi emrine binaen cami çıkışında genci, ihtiyari, küçüğü, büyüğü ile birbirimizi selâmladık, sarılıp kucaklaşıp el öpüp hayırlı bayramlar diledik birbirimize.

Keşke her günümüz bayram olsa,

Keşke hergün kapıdan çıkarken karşımıza çıkan ilk kişiye Selamunaleyküm, Günaydın desek,

Keşke yolda herkese tebessüm edebilsek gülümseyebilsek

Keşke gördüğünüz her yaşlıya hürmet edip elini ,sakalını okşayıp öpebilsek. Tıpkı " dedemsin dedem gibi" diyebilsek,

Keşke kabirde bir dua bekleyenlere dualar niyazlar gönderebilsek,

Keşke elimizde çiçekler küçük torununuz Keremali' yide elinden tutup " Bak evlâdım burada adam gibi bir adam, mangal gibi yüreği ile senin büyükbaban yatıyor" dediğimiz gibi hergün yada her hafta kabristanı ziyaret edebilsek

Keşke tıpkı bayram namazında olduğu gibi camilerimizi hınca hınç doldurup, omuz omuza, diz dize doldurabilsek ve ellerimizi yaradana açıp

Güneş gibi sevmedik; akşam batarız diye !

Yıldız gibi sevmedik;

Kayıp gideriz diye!

Rüzgar gibi sevmedik;

Eser geçeriz diye!

Biz dostlarımızı Allah için sevdik;

Ahirette de devam etsin diye !

"Rabbim dualarımızı kabul, muhabbetimizi daim ve sâdık eylesin.Rabbimin visâliyle şereflenen o mübarek bayrama eriştirsin.

Evlerimizde huzur, sağlık, afiyet olsun; vatanımıza kastedenleri kahrı perişan eyle yarabbi

onlara fırsat verme Yarabbi

dünyanın neresinde mazlum ve mahsun müminler var ise Rabbim onları muhafaza eyle

onlara zulm eden zalimleride perişan eyle

Gözyaşlarimiz ile ıslattığımız secdelerimizi her daim eylesek.

Ya Rabbi bayramınızı her daim tüm müminler ile bayram eyle.

Bugün nasıl isek insaallah bugünden sonrada hayatın(m)ızı yaşantım(n)ızı bayram gibi eyle

amin

amin

amin...

Selam ve dua ile..