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Her hafta yeni bir konuğu ağırlayan Sincan Belediyesi bu defa Yazar-TV Programcısı Dr. Senai Demirci’yi vatandaşlarla buluşturdu

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Her hafta yeni bir konuğu ağırlayan Sincan Belediyesi bu defa Yazar-TV Programcısı Dr. Senai Demirci’yi vatandaşlarla buluşturdu
Sincanlıların yoğun ilgi gösterdiği programda Demirci “Hepimiz kadınlara karşı özenli davranmalıyız. Bu özenli tavır güzel ahlakın emaresidir” dedi.

Sincan Belediyesi vatandaşları ünlü isimlerle buluşturmaya devam ediyor.  Bilgi paylaşımı ve bilinçlendirme çalışmalarına önem veren Sincan Belediyesi yine kendi alanında önemli başarılara imza atmış bir ismi Sincanlılarla bir araya getirdi. Kitapları ve söyleşileriyle Sincanlıların gönlünde ayrı bir yeri olan Yazar- TV Programcısı Dr. Senai Demirci, vatandaşlarla buluştu. Sincan çok katlı otoparkında yer alan Rüstem Altunbaş Konferans Salonunda gerçekleşen programa özellikle kadınların ilgisi büyüktü.

 

Yazar- TV Programcısı Dr. Senai Demirci, Âlemlere Rahmet olan Peygamber Efendimizin hayatından örnekler vererek, annenin önemini ve anne olmanın sorumluluklarını anlattı. Demirci “Kur’an-ı- Kerimde de belirtildiği gibi hepimiz kadınlara karşı özenli davranmalıyız.  Bu özenli tavır güzel ahlakın emaresidir” dedi. Annesini küçük yaşta kaybettiğini bu yüzden Annenin yerinin hiçbir şeyin tutmadığını en iyi bilenlerden olduğunu ifade eden Demirci, salonda duygu dolu anlar yaşattı. “İnsan annesini kaybedince şair olur” diyen Demirci, gençlere annelerin değerinin bilinmesine dair öğütlerde bulundu.

 

Annelerin anneler gününü kutlayan Demirci Engelli vatandaşların haftasını kutlamayı ihmal etmedi.  Demirci “Bedeninizin bir ehemmiyeti yok asıl kalbiniz engelli olmasın” diyerek engellerin kaldırılmasına dair atıfta bulundu.  

 

“MİLLETİMİZ İSLAMDIR”

 

İmanın kan bağıyla gelmediğini söyleyen Demirci “Buradaki herkes birbiriyle iman bağıyla bağlıdır. Kan bağıyla değil.  Eğer kan bağı önemli olsaydı. Hz. Nuh’a Cenab-ı Hak oğlun senin millettin değildir der miydi? Önemli olan iman ve sevgi bağıdır.  Bizim de Milletimiz İslam’dır” diye konuştu.

 

Programa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Yazar- TV Programcısı Dr. Senai Demirci Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya ve tüm çalışanlara teşekkür etti. 

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