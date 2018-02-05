Her sene dünyada 14 milyon insan kansere yakalanırken 8 milyonu kişinin ise kansere bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği belirlendi

Açelya Aşkın / Editör

Dünya Kanser Günü nedeniyle medyada inceleme yapan Interpress’in Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de yılda ortalama 163 bin 500, günde ise 450 kişiye kanser teşhisi konulduğu ortaya çıktı. Kadınlarda meme, erkeklerde ise akciğer kanserinin öne çıktığı tespit edildi.

Ölüm nedenleri arasında 2. sırada …

Hastalığın tedavisinde erken teşhisin önemine vurgu yapılırken, bu kapsamda, Türkiye'nin birçok yerinde kanser tarama merkezleri açıldığı belirlendi. Kanser dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alırken, ülkemizde en çok görülen kanser türleri kadınlarda meme, tiroid ve rahim ağzı kanseri olurken, erkeklerde ise öne akciğer, prostat ve kolon kanserinin çıktığı tespit edildi.

Kadınlarda meme kanseri erkeklerde akciğer kanseri …