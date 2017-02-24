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HER TOHUM TOPRAĞINA ÖZELDİR !!

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Ebru Oğuzhan Yeter

Muğla Yerel Tohum Merkezi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin  katkılarıyla düzenlenen  toplantıya ;  Menteşe, Fethiye,  Bodrum, Ortaca, Marmaris, Datça, Ula, Bayır  yerel tohum dernekleri,  yerel tohum çalışmaları yapan dernek temsilcileri ve gönüllüler katıldı.

Hazırlanan sunumla birlikte,  çeşitli fikirlerin  ortaya çıktığı, fikir alış verişlerinin oluştuğu bu toplantı Muğla bölgesi için oldukça önemli bir örgütlenmenin temelini oluşturdu.

Fethiye’de Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak dört yıldır yürüttüğümüz yerel tohum çalışmasında önemli bir aşamaya geldiğimizin, ancak çok daha büyük sorumlulukların da  bizi beklediğini gördük.

Yerel tohum derneklerinin asıl amacı tohumları koruyup  çoğaltmakla beraber  esas olarak her bölgenin tohumunu doğru işlemlerle o bölgede üretmek, çoğaltmak ve yaşatmak olmalıdır.  Yani her tohum kendi bölgesinde  korunmalı, her çeşidin kendi bölgesindeki uyumu gözardı edilmemelidir.

Ülkemizde en büyük Gen Merkezi;  Kaş, Muğla ve Antalya bölgesinde bulunmaktadır. Bu merkezlerde binlerce çeşit yerel tohum bulunmaktadır. Bunların uzmanlar tarafından, gen haritaları çıkarılarak korunması sağlanmaktadır.

Bugün geldiğimiz noktada, ülkeyi yönetenler yerel tohumları bitirip, tohum şirketlerine  pazar oluşturdular. Yerli tohum şirketlerinin ise neredeyse tamamı yabancı şirketlere bağlı duruma geldiler.

Üretici kendine üretim yapmak için tohum ayırıyor ancak, üretimin hiç bir aşamasında devlet desteği alamıyor.

Muğla Yerel Tohum derneğinin çalışma planı içerisinde çok  önemli projeler olduğu gibi, toplantıda yeni  fikirlerin ortaya çıkması da bu konuda doğru bir yolda olduğumuzu gösterdi.  

Muğla  Yerel Tohum Derneği;

*Okullarda tohum ekme, tanıtma projelerini  hayata geçirecektir.

*Gönüllü üreticiler tespit edilecek ve onlara en başından itibaren, ücretsiz olarak, toprak analizi yapılacak tohum ve  fide verilecektir.

*Üretimin her aşamasında üretilecek ürünün takipçisi olunacaktır, 

*Üreticinin karlşılaştığı bitki üzerinde ki sağlık sorunları en doğal yollarla çözüme kavuşturulacaktır.

*Bölgelere göre tohum ekilmesi ve  üretilmesine özen gösterilecektir.

*Meyve ve sebze kurutma tesisleri kurulacaktır.

*Daha çok tüketiciye ulaşma konusunda çaba gösterilecektir.

*Üretilecek tohumların, hava şartlarına göre uygunluk denemesi yapılacaktır.

*Tohum dernekleri özellikle Muğla bölgesi bu çalışmaları hayata geçirmek için büyük emek vermekte, bunu yaparken de bölgede ki tüm gönüllülerle birlikte büyümeyi hedeflemektedir.

Her bölgenin kendi yöresine ait yerel tohumlarına sahip çıkması, üretmesi çoğaltması paylaşması hedeflenmektedir. Bitkilerin doğaya olan uyumunu farkettikçe anlıyoruz ki her tohum toprağına özeldir.

Yerel tohumlarımıza  yöresel olarak sahip çıkarak, gelecek nesillere gerçek  yerel tohumlar bırakabiliriz.

Bu önemli bigilendirme ve paylaşım  toplantısına emek veren tüm tohum gönüllülerine teşekkür ediyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

''Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. Milletimiz çiftçidir Milletin çiftçilikteki çalışma imkanlarını, asri ve iktisadi tedbirlerle en yüksek seviyeye çıkarmalıyız''

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

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