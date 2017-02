HER TOHUM TOPRAĞINA ÖZELDİR !!

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

Muğla Yerel Tohum Merkezi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen toplantıya ; Menteşe, Fethiye, Bodrum, Ortaca, Marmaris, Datça, Ula, Bayır yerel tohum dernekleri, yerel tohum çalışmaları yapan dernek temsilcileri ve gönüllüler katıldı.

Hazırlanan sunumla birlikte, çeşitli fikirlerin ortaya çıktığı, fikir alış verişlerinin oluştuğu bu toplantı Muğla bölgesi için oldukça önemli bir örgütlenmenin temelini oluşturdu.

Fethiye’de Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak dört yıldır yürüttüğümüz yerel tohum çalışmasında önemli bir aşamaya geldiğimizin, ancak çok daha büyük sorumlulukların da bizi beklediğini gördük.

Yerel tohum derneklerinin asıl amacı tohumları koruyup çoğaltmakla beraber esas olarak her bölgenin tohumunu doğru işlemlerle o bölgede üretmek, çoğaltmak ve yaşatmak olmalıdır. Yani her tohum kendi bölgesinde korunmalı, her çeşidin kendi bölgesindeki uyumu gözardı edilmemelidir.

Ülkemizde en büyük Gen Merkezi; Kaş, Muğla ve Antalya bölgesinde bulunmaktadır. Bu merkezlerde binlerce çeşit yerel tohum bulunmaktadır. Bunların uzmanlar tarafından, gen haritaları çıkarılarak korunması sağlanmaktadır.

Bugün geldiğimiz noktada, ülkeyi yönetenler yerel tohumları bitirip, tohum şirketlerine pazar oluşturdular. Yerli tohum şirketlerinin ise neredeyse tamamı yabancı şirketlere bağlı duruma geldiler.

Üretici kendine üretim yapmak için tohum ayırıyor ancak, üretimin hiç bir aşamasında devlet desteği alamıyor.

Muğla Yerel Tohum derneğinin çalışma planı içerisinde çok önemli projeler olduğu gibi, toplantıda yeni fikirlerin ortaya çıkması da bu konuda doğru bir yolda olduğumuzu gösterdi.

Muğla Yerel Tohum Derneği;

*Okullarda tohum ekme, tanıtma projelerini hayata geçirecektir.

*Gönüllü üreticiler tespit edilecek ve onlara en başından itibaren, ücretsiz olarak, toprak analizi yapılacak tohum ve fide verilecektir.

*Üretimin her aşamasında üretilecek ürünün takipçisi olunacaktır,

*Üreticinin karlşılaştığı bitki üzerinde ki sağlık sorunları en doğal yollarla çözüme kavuşturulacaktır.

*Bölgelere göre tohum ekilmesi ve üretilmesine özen gösterilecektir.

*Meyve ve sebze kurutma tesisleri kurulacaktır.

*Daha çok tüketiciye ulaşma konusunda çaba gösterilecektir.

*Üretilecek tohumların, hava şartlarına göre uygunluk denemesi yapılacaktır.

*Tohum dernekleri özellikle Muğla bölgesi bu çalışmaları hayata geçirmek için büyük emek vermekte, bunu yaparken de bölgede ki tüm gönüllülerle birlikte büyümeyi hedeflemektedir.

Her bölgenin kendi yöresine ait yerel tohumlarına sahip çıkması, üretmesi çoğaltması paylaşması hedeflenmektedir. Bitkilerin doğaya olan uyumunu farkettikçe anlıyoruz ki her tohum toprağına özeldir.

Yerel tohumlarımıza yöresel olarak sahip çıkarak, gelecek nesillere gerçek yerel tohumlar bırakabiliriz.

Bu önemli bigilendirme ve paylaşım toplantısına emek veren tüm tohum gönüllülerine teşekkür ediyoruz.

''Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. Milletimiz çiftçidir Milletin çiftçilikteki çalışma imkanlarını, asri ve iktisadi tedbirlerle en yüksek seviyeye çıkarmalıyız''

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK