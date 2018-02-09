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Her yıl 7 milyon kişi sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitiriyor

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Nur Çelebi

Yapılan araştırmalara göre, dünyada halen 1 milyardan fazla kişi sigara kullanırken her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin ise sigara kaynaklı nedenlerle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle medyada inceleme yapan Interpress’in Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerinden derlediği bilgilere göre, sigara kaynaklı ölümlerin 6 milyonunun doğrudan sigara kullanan kişiler olduğu belirlenirken, 1 milyona yakın ölümün ise içmediği halde sigara dumanına maruz kalınması sonucu meydana gelen ölümler olduğu tespit edildi.

Sigara içenlerin ekonomiye maliyeti 1 trilyona yaklaştı …

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre sigara içenlerin ekonomiye maliyetinin sigaraya ödenen paranın yanında, tedavi masrafları ve iş kayıpları da dahil  950 milyar Euro’yu geçtiği görüldü. Dünya genelinde her 6 saniyede bir insanın sigara kaynaklı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirlenirken buna göre günde ortalama 300’den fazla insanın sigara yüzünden hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Sigara içen sayısı yeniden yükseldi …

Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı Tütün Atlası’na göre Ülkemizde her 10 kişiden 3'ü sigara içerken bir dönem 15 milyona düşen sigara bağımlısı sayısının günümüzde 17 milyon seviyelerine yükseldiği belirlendi. Türkiye’deki erkeklerin yüzde 31’i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirirken, bu oranın Kuzey Kore’nin ardından dünyada en yüksek ikinci oran olduğu saptandı. Kadınlarda ise bu oran yüzde 12 olarak tespit edildi. Yapılan araştırmalara göre, gençlerde sigaraya başlama yaşı her geçen yıl düşerken, Türkiye’de 10-15 yaş arası çocuklarda sigara içme oranının yüzde 30’lar düzeyinde olduğu tespit edildi.

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