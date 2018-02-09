Her yıl 7 milyon kişi sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitiriyor

Nur Çelebi / Editör

Yapılan araştırmalara göre, dünyada halen 1 milyardan fazla kişi sigara kullanırken her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin ise sigara kaynaklı nedenlerle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle medyada inceleme yapan Interpress’in Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerinden derlediği bilgilere göre, sigara kaynaklı ölümlerin 6 milyonunun doğrudan sigara kullanan kişiler olduğu belirlenirken, 1 milyona yakın ölümün ise içmediği halde sigara dumanına maruz kalınması sonucu meydana gelen ölümler olduğu tespit edildi.

Sigara içenlerin ekonomiye maliyeti 1 trilyona yaklaştı …

Dünya Sağlık Örgütü ’ne (WHO) göre sigara içenlerin ekonomiye maliyetinin sigaraya ödenen paranın yanında, tedavi masrafları ve iş kayıpları da dahil 950 milyar Euro’yu geçtiği görüldü. Dünya genelinde her 6 saniyede bir insanın sigara kaynaklı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirlenirken buna göre günde ortalama 300’den fazla insanın sigara yüzünden hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Sigara içen sayısı yeniden yükseldi …