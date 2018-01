Bülent Ertekin

AFRİN OPERASYONU (ZEYTİN DALI) Türkiye'nin sınır güvenliğini güvenceye almak ve olası bir terör koridorunu önlemek için başlattığı harekatın başladığı 5. gün. Rabbim zor şartlar altında mücadele eden kahraman Mehmedlerimizin Mehmetciğimizin yâr ve yardımcısı olsun.

Evet, operasyonun bugün 5. günü, ilk günden başlayıp bugüne kadar geçen süre içerisinde hala

Ne işimiz var orada?

Niçin Suriye'deyiz?

Ne zaman bitecek?

gibi soruları soranlar olduğu gibi bizzat teröristlerin yanında olan DUNKOFLAR var.

Kim bunlar diyecek olursanız artık onların isimlerini de resimlerini de gayet iyi biliyor/sunuz.

Kısa kısa attıkları şu twitleri tekrar bir hatırlayalım.



Eski Today's Zaman Ankara Temsilcisi FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt, terör örgütlerine karşı Türkiye'yi desteklemek yerine, sosyal medya hesabında, harekatın "ülke içinde ulusal coşkuyu ve dini bağnazlığı körüklemek için yapıldığını" iddia etti.

ABD'ye kaçan örgüt mensuplarından Tuncay Opçin, "Türkiye ne zaman otoriterleşse, ilk bedel ödeyen hep Kürtler olur. Her şey değişir ancak bu kural değişmez."

FETÖ'nün kalemlerinden Emre Uslu, camilerde Fetih suresi okunmasına tepki göstererek "Kürt illeri" olarak tanımladığı kentlerde de "Surenin okunup okunmadığını merak ettiğini, bu durumun camilerin ve dinin bölünmesi olduğunu" öne sürdü.

Firari diğer bir FETÖ'cü İhsan Yılmaz, "Savaşa ' Zeytin Dalı ' adını vermişler. İslamcılar, ne kadar olumlu ve pozitif kavram ve değer varsa, işte böyle tepetaklak edip grup halinde tecavüz ettiler." iddiasında bulundu.



Bu ve bunun gibi içeride ve dışarıda onlarca hainler, içlerindeki kini, nefreti, düşmanlığı ellerine geçen her firsatta ellerindeki bütün görsel medyayı kullanarak ifa ediyorlar.

Ne diyelim, bizim oralarda bu tür karakterde olanlara güzel bir söz vardır. İT İTLİĞİNİ YAPAR.

Bunlar itliklerini yapar iken diğer yandan avrupa ve dünyanın bazı ülkeleri ne hikmetse TC nin yaptığı harekatın olması gereken bir operasyon olduğunu ve sınırlarının güvenliği için yapmasının doğal olduğunu tüm dünyaya ilan ettiler.

Hadi yaaaaa!!!

Gerçekten mi!!!

essah mi sölüyan len!!!

bak sen gari!!!

dediğinizi duyar gibiyim.

Lâtife yapmıyorum gerçekten de böyle.

Gelin bu haberleri de beraber okuyalım.



TÜRKİYE’nin istikrarsız bir bölgede bulunduğuna ve terörden belirgin şekilde acı çektiğine dikkat çeken NATO yetkilisi...

Rus Genelkurmayı "Türkiye, sınır güvenliğini savunma hakkına sahiptir"

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'dan Ankara'ya destek geldi: Türkiye sınırlarını güvenli tutmak istemekte haklı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Ziljstra, " Türkiye'de ve ülkeye karşı açıkça saldırılar oldu. Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var. YPG masum değil. Hollanda hükümeti YPG'yi hiç bir zaman desteklemedi." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin Hürriyet’e açıklama yapan üst düzey bir NATO yetkilisi, “Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır” mesajını verdi.



Görüldüğü üzere yapılan operasyonun TC nin hakkı olan bir operasyon olduğunu söyleyen ki her fırsatta ellerine fırsat geçtiğinde ülkemizde bir karışıklık çıktığında bu failin içinde yada destekçisi olan gene bu ülkeler. Bunlar ya ot içmişler yada yürek yemişler sanki

Ne diyelim.

HERKES ANLADI DA,

BİZİM DUNKOFLAR ANLAMADI.

Selâm ve dua ile..