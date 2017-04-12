Hesap veren ve hesap sorulan dönem başlayacak

Fatih Çetinkaya / MHP Ankara İl Başkanı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili bilgilendirme toplantıları son sürat devam ediyor. Bu kapsamda dün de sivil toplum kuruluşlarının ve muhtarların katılımıyla Kalecik ve Polatlı’da i toplantılar düzenlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya il yöneticilerinin de katıldığı İlçe Başkanlığı’nın tertiplediği toplantılarda ilk durak Kalecik oldu. Aynı heyet akşam da Polatlı’da MHP İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği salon toplantısına katıldı.

“OYUNLARI BOZACAĞIZ”

Kalecik ve Polatlı’da düzenlenen toplantıların açılışında konuşma yaptım, yaşanan sıkıntılı süreçlerde Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin hep ön planda yer alarak Türkiye’nin kararan ufuklarını aydınlattığını söyledim. Türkiye üzerinde emelleri olanların bu nedenle sürekli Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde oyunlar sahnelemeye çalıştığını belirterek, bu oyunları bozacağız.

REFERANDUMUN ÖNEMİ…

Toplantılarda önemli açıklamalarda bulunan TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Erkan Haberal, 16 Nisan referandumunun Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade ederek hayır cephesinde yer alanların Türkiye’nin hayrına hareket etmediklerini bildirdi. Yanlış ve yalanlarla Türk insanının zihinlerinin bulandırılmak istendiğine dikkat çeken Haberal, 18 maddelik Anayasa değişikliğinin millet tarafından kabul edilmesinin ardından hesap veren ve hesap sorulan bir dönemin başlayacağını ifade etti.

“AKP’NİN YANLIŞLARINI UNUTMAYACAĞIZ”

TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Kalecik ve Polatlı’da yaptığı konuşmalarda AKP’nin yanlış politikaları ile Türk devletinin zayıf düştüğünü, 15 Temmuz’da da büyük bir felaketten dönüldüğünü bildirdi. Haberal, Milliyetçi Hareket Partisi’nin vatanın bu zor durumda inisiyatif almasının yerinde olduğunu vurguladı.