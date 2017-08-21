HİÇ BİRİMİZ Masum Değiliz

Günseli Rumelioglu / Çevre Mühendisi

Bu cümleler ile belki birçok defa karşılaşmışsınızdır.!

Neden suçlanıyorum ki, diyenleriniz de olmuştur.

Şöyle ki; Toplumsal yaşamda içiçe yaşarken üstelik herbirimiz bir diğerine tutunurken,

Yada en ufak bir negatif söz enerjimizi düşürürken, pozitif bir davranış yada takdir kelimeleri bizi moral olarak yükseltmiştir.

Her an bir diğeri ile burun buruna yaşamaya çabalıyoruz, bir bakmışsınız yıllarınız ve günleriniz etkileşimin en uç noktalarında ve nelerden ne tür şeylerden karakterinizin oluştuğunu bile ihmal etmişsiniz.

Gündemin sadece siyaset olmadığını vurgulamak birazda toplumsal yaşam alanlarımıza sevgi ve hoşgörü ile dokunmak için neler yapabiliriz.?!

Üstelik bu kadar bunalmış ve çaresizliğimiz artmış iken.!

Herşey AN da başlar edasıyla söze girebilirdim , ama anın oluşmasında öncesindeki iç görülerimiz önemlidir. Etrafımızda kişilerin moral değerleri , yada yakınlarımızın bize sunduğu fırsatlar vede engeller bizim anı oluşturmamızda ki etkenlerdir.

Bilmemiz gerekenleri araştırıp , öğrenebiliyormuyuz.?

Ya da nerde arayacağımızı , nasıl hazmedeceğimizi ne yapsak da iyice bir anlasak.

Saygının ve uç noktada önceliğimiz olması gereken doğaya, hayvana ve insana sevgi ne kadar yakınımızda yada uzağımızda.!

Her daim birşeylerin peşinde koşarken yada kendimizi zamanın akışına bırakmak için hiçbir ara bulamazken.!

Önceliği içimizdeki ve dışımızdaki çöplere versek ha ne dersiniz.?!

O kadar çöpü dökecek alan bulamayabilirsiniz,bu arada söylemek gerekirse.

Velhasılı herbirimiz yaşarken sadece manupule edilmekten yorulup, enerjimizi bir girdaba hapsetmişken ve çevre şartları bizi zorlarken .

Bir an düşünüp , öncelikle çöp yaratmamaya çalışsak.

Hani , nereye baksanız olmadık plastik ve materyal atıklarla burun burunu gelmememiz çok zor.

Dünya Çöplüğünde derler di bir zamanlar,

Şimdi ise dünya beton ve kirlilik kıskacında yaşamaya çalışırken bütün yapmamız gereken her ne şekilde oluyorsa tekniğini yada teknolojisini öğrenip hayatımızda sıkıntı yaratan her ne varsa bu fazlalıklardan kurtulmak.

Evimize dönünce ise bir yerde bir giysi, gereksiz eşya ,ne varsa önce onları elemekten başlasak. Biraz da az alışveriş sendromuna yakalansak.!

Daha ötesi insan yediklerinden mükelleftir. İşte bu fazlasıyla organik olmayan her türlü sebze, meyvenin ve tahılın hayatınızda posa bırakmaması için öncelikle fazla almamaya ve dökülmemesi için neler gerekir birde ona kafa yorsak.

Bolluk zihniyeti nasıl birşeydir, bilirmisiniz...

Siz siz olduğunuzda ve bedeninizle bir bütün olmak için çaba gösterdiğinizde zaten temiz hava, temiz su ve temiz giysiden başka birşeye ihtiyacınız olmadığını gerçekten anlıyacaksınız.

Doğa ya uyum sağlamanız için biran en yakın çevrenize bakın , ve ne çöpler ürettiğinizi bir görün istedim.

Düşünce kirliliği ise bir sonraki konumuz olsun.

Saygı ve sevgi ile kalınız.