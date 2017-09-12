Necati Yılmaz

12 Eylül ’ün ruhu, AKP’nin yaptığı 20 Temmuz sivil darbesiyle can bulmuştur. 12 Eylül’ün çocukları ve siyasal mirasçıları, 20 Temmuz sivil darbesiyle 12 Eylül faşizmine rahmet okutma çabasındalar. Hiçbir darbeye rahmet okunmaz, lanet okunur.

12 EYLÜL’DEN DAHA BETER GÜNLERE TANIKLIK EDİYORUZ

12 Eylül 1980 ’de, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 210 bin dava açıldı, 650 bin kişi gözaltına alındı, 49 kişi idam edildi, 31 gazeteci tutuklandı. Kesintiye uğratılan demokrasi ve rafa kaldırılan özgürlükler 12 Eylül baskı rejimiyle ülkemizi yıllarca geriye götürmüştür. 12 Eylül’ün yıldönümünde olduğumuz bugüne geldiğimizde ise 12 Eylül’den daha beter günlere, 12 Eylül’ün beslediği, 28 Şubat’ın büyütüp, palazlandırıp, güçlendirdiği dinci gerici despotizmin yarattığı baskı rejimine tanıklık etmekteyiz.

FETÖ BAHANESİYLE BİNLERCE MUHALİF İHRAÇ EDİLDİ

Darbe günlerinden geçilen bu 12 Eylül ’de de OHAL ilanıyla başlayan, baskı ve korku rejimlerini aratmayacak uygulamaların hayata geçirildiğini. Medya kuruluşlarına baskı yapıldığını, gazetelere sadece “faşist yönetimlerde” görülebilecek şekilde tek ağızdan manşetler attırıldı, FETÖ ile mücadele bahanesiyle binlerce muhalif akademisyen haksız yere ihraç edilmiş, yine muhalif akademisyenler hapse atılmıştır. Gazeteciler ve milletvekilleri tutuklanıp, 16 Nisan referandumuyla millet iradesi hiçe sayılmıştır. 12 Eylül’de din dersleri okullarda zorunlu hale getirilmişken, 20 Temmuz sivil darbesi ile eğitimin tamamı dinsel hale getirilmiştir. Darbe ile hesaplaşma vesile kılınarak tıpkı 12 Eylül darbe günlerinde olduğu gibi hapishanelerde muhalifler, mahkemelerde binlerce dava beklemektedir.

HİÇBİR DARBEYE RAHMET OKUNMAZ, LANET OKUNUR

İki eğitim emekçisi Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın çalışmasını yasaklayan, işlerini istemeyi suç sayan, bu despotik iktidar, duruşmalarına iki gün kala bugün de bu iki emekçinin avukatlarını gözaltına almıştır. Uğradıkları haksızlığa karşı, kendilerini savunma haklarını dahi ellerinden almıştır. 12 Eylül’ün ruhu, AKP’nin yaptığı 20 Temmuz sivil darbesiyle can bulmuştur. 12 Eylül’ün çocukları ve siyasal mirasçıları 20 Temmuz sivil darbesiyle 12 Eylül faşizmine rahmet okutma çabasındalar. Hiçbir darbeye rahmet okunmaz, lanet okunur.