BÜYÜKŞEHİR’İN "HIDIRLIKTEPE-ATIFBEY-İSMETPAŞA KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ" KAPSAMINDA, BÖLGEDEKİ 6 BİN 400 GECEKONDUNUN 3 BİNİ YIKILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çarpık ve sağlıksız yapılaşmayı ortadan kaldırarak, Başkent’in tarihi ve kültürel dokusunu yeniden ortaya çıkaracak kentsel dönüşüm projelerinden olan Hıdırlıktepe-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında aralıksız çalışarak, bölgeyi gecekondulardan temizliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Başkent’in en gözde yerleşim yeri olan Ulus ve çevresinin, köyden kente göçün hızlandığı 1950'li yılların ardından değişen sosyal ve kültürel dokusu, plansız büyümesi ve sağlıksız konutlarıyla, kent içinde kangren haline geldiğini belirterek, şunları söyledi:

“Hıdırlıktepe-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi, modern şehircilik anlayışına uygun, alt yapısı güçlü, sosyal ve kültürel mekanları, modern konutları, parkları ve peyzaj alanlarıyla donatılacak bir kentsel dönüşüm uygulaması gerçekleştirecek ve bölge, yeniden eski günlerine dönecek.”

Projenin, Ulus, Ankara Kalesi, Orhangazi, Yıldırım Beyazıt, Atıfbey, Fatih, Çandarlı, Öncüler, Yavuz Selim ve Hacı Bayram mahallelerini içine alan 1 milyon metrekarelik geniş bir alanda gerçekleştirileceğini anlatan Başkan Gökçek, yıkım çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Ulus ve çevresini sağlıklı bir görünüme kavuşturacak kentsel dönüşüm çalışmalarımızda bir yandan hak sahipleriyle yeni sözleşmeler imzalanırken, diğer yandan da vatandaşlar tarafından boşaltılan gecekonduların yıkımlarına devam ediliyor. Diğer kentsel dönüşüm projelerinde olduğu gibi, Hıdırlıktepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nde de çalışmalar, vatandaşlarımız mağdur edilmeden yürütülüyor. Sözleşmeler aşama aşama imzalanmaya devam ediyor. Yıkımların tamamlanmasıyla birlikte, bölgede yapım çalışmalarına başlanacak.

Projenin uygulanmaya başlandığı 2012'den itibaren 6 bin 400 bina için yıkım tespiti yapıldı. Hak sahipleriyle gerçekleştirilen yapım sözleşmelerinin ardından boşaltılan 3 bin 50 gecekondu yıkıldı. Kalanlar da kamulaştırma işlemleri bitmediğinden henüz yıkılmadı. Sırf geçen ay 1100 gecekondu yıktık. Son 2 hafta yıktığımız gecekondu sayısı da 350.”

Yıkım çalışmalarına Başkent EDAŞ ve ASKİ ekiplerinin teknik destek sağladığını, Ankara Emniyet Müdürlüğü güvenlik birimlerinin de ekiplerin güvenli şekilde çalışmaları için önlem aldığını kaydeden Başkan Gökçek, bölgede yaşayan kaçak yerleşimcilerin ise yıkım öncesinde güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.

-“128 MİLYON LİRALIK KAMULAŞTIRMA YAPTIK”

Konut karşılığı yapılan sözleşmeler kapsamında, TOKİ Kusunlar’dan, çoğunluğu 80 metrekare olmak üzere 60 ila 120 metrekarelik daireler ile belgesiz tesislerden toplam 480 konut için uzlaşma sağlandığını bildiren Başkan Gökçek, yapılan satış sözleşmeleri sonucunda da tapu devrini Büyükşehir Belediyesi’ne yapan vatandaşların mülk bedellerinin geciktirilmeden banka hesaplarına yatırıldığını söyledi.

Başkan Gökçek, uzlaşmalar kapsamında, konut karşılığı kira ve TOKİ’den devrolacak arsalar için Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar toplam 128 milyon TL'lik kamulaştırma harcaması yapıldığını belirterek, proje kapsamında geriye kalan taşınmazların tamamıyla uzlaşma sağlanması halinde, yaklaşık 252 milyon TL'lik daha harcama yapılacağını belirtti.

-“İNANÇ, İLİM, TARİH VE FERMAN MÜZELERİ”

Yıkım çalışmalarının ardından, bölgenin farklı bir görünüme kavuşturularak cazibe merkezi haline getirileceğini ifade eden Başkan Gökçek, şöyle devam etti:

“Bölgeye İnanç, İlim, Tarih ve Ferman müzeleri yapılacak. Ayrıca tarihi Ankara evleri restore edilerek gün ışığına çıkarılırken, yapılacak sosyal donatı ve rekreasyon alanlarıyla, Başkent’te yeni bir merkez daha ortaya çıkmış olacak. Gerçekleştirilecek diğer yatırımlar sayesinde, bölge, turizm açısından da ilgi odağı haline gelecek.

Hep Hacı Bayram çevresini temizlemek istemişimdir, Allah bunu bana nasip etti. Şimdi Atıf Bey, Hıdırlıktepe ve İsmetpaşa semtlerinde temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki konutların hepsini kamulaştırıp, buraya birer ikişer katlı, içi beton, dışı tamamen Ankara evi görünümünde ahşaptan evler yapacağız ve orada yeni bir şehir doğacak. İnanıyorum ki muhafazakar ailelerin pek çoğu, buradan ev sahibi olmak isteyecekler.”

-TENEKE EVLER...

Hıdırlıktepe ve civarı, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ankara’daki yapılaşmada Başkent’in taş ihtiyacını karşılayan bölgeydi. Daha sonraları şehir merkezi Ulus’a yakınlığı nedeniyle, özellikle memurların oturduğu ve o günlerde modern olarak nitelendirilen konutların yer aldığı bir alana dönüşmüştü. 1950’lerden itibaren başlayan hızlı kentleşmeyle birlikte, çalışma bölgesi Ulus ve civarına ulaşmada en yakın nokta olan Hıdırlıktepe ve civarı, bir anda “teneke evler” denilen gecekonduların merkezi olmuştu.