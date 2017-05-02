Hindistan'ın Keşmir'deki doğal başkaldırıyı terörizm olarak betimleme girişimi Uluslararası Topluluk tarafından reddedilmiştir

Abdul Akbar

Dışişleri Danışmanı Sayın Sartaj Aziz “Keşmir meselesinin temel olarak bir sınırlar arası terörizm meselesi olduğu hakkındaki Hindistan görüşü, bugün dünyada hiç kimsenin kabul etmeye hazır olmadığı bir iddiadır" diye konuştu.

Hindistan hükümeti Hindistan İşgalindeki Keşmir'de (IoK) kendi zalimlik rekorunu kırmıştır, sadece hedefleyerek öldürmelerde değil ama 100'den fazla genç ve silahsız Keşmirli protestocuyu ayrın gözetmeksizin öldürerek. Hindistan güçleri çocuklar dahil yüzlerce Keşmirliyi kör etmiştir ve gerçek mermilerle, pelet silahlarıyla ve gaz mermileriyle 16.000'den fazla protestocuyu yaralamıştır. İşte bu nedenle New York Times 2016 yılını Keşmir'deki "Ölü gözlerin yılı" olarak ilan etmiştir. Sartaj Aziz "Temmuz 2016'dan beri aralıksız kaynaşıp duran binlerce genç erkek ve kızın terörist olduğuna kimse inanmamaktadır," diye ekledi.

Danışman dikkat çekmiştir ki, Hindistan IoK halkının Hindistan demokrasisine olan inancını kaybettiği gerçeğini göz ardı edemez çünkü Srinagar'da 9 Nisan'da yapılan en son sahte seçimde katılım oranı sadece %7 idi ve yeniden seçim yapıldığında bu oran %2'ye düştü. Kendisi demiştir ki, Anantnag'daki ikinci ara seçim 25 Mayıs'a ertelenmiştir ve Seçim Komisyonu seçimleri yürütebilmek için binlerce ek asker isteğinde bulunmuştur.

Sayın Aziz belirtmiştir ki, geçtiğimiz Nisan'da 13. Zirve'de adapte edilen OIC 'Deklarasyonu', Keşmirlilerin özgürlük mücadelesini terörizmle aynı kefeye koymak için Hindistan girişimlerini tam olarak reddetmiştir. 7,000'dan fazla 'isimsiz ve işaretsiz toplu mezarın' keşfedilmesi bağımsız araştırmacıların yaptığı adli tıp analizleri aracılığıyla burada gömülü olanların IoK'ye ait Keşmirliler olduğunu ispat etmiştir. Siyasi analizciler ve dünyanın her yerinden sivil toplum üyeleri şu sonuca varmıştır ki, IoK'de devam eden ve çoğunlukla genç ve silahsız Keşmirlilerin tam silahlı Hindistan işgal güçleriyle karşı karşıya geldiği geniş ölçekli başkaldırı açıkça göstermektedir ki Keşmir acil bir şekilde uluslararası dikkat gerektiren yangın halinde bir meseledir.

Danışman Pakistan'ın IoK'deki insan hakları meselelerini ve Cammu ve Keşmir sorununun çözümünü ele almayı amaçlayan beyanatları ve gayretleri her zaman memnuniyetle karşıladığını söylemiştir. Sertaç Aziz vurgulamıştır ki, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keşmir meselesini çözmek için taraflar arasındaki diyalog sürecini güçlendirmek amacıyla en son teklifi ve Hindistan işgalindeki Keşmir'de kan dökülmesine derhal son vererek Cammu ve Keşmir anlaşmazlığını çözüme bağlamak için çok yönlü yaklaşım çağrısı memnuniyetle karşılanmalıdır. Bu bağlamda, Hindistan'ın Pakistan'la ikili diyaloğa hazır olduğu yönündeki karşı teklifine artık güvenilemez çünkü geçmişte yirmi yıl boyunca Hindistan BM Güvenlik Konseyinin Keşmir'le ilgili kararlarına uygun olarak Keşmir meselesini çözmek amacıyla anlamlı bir diyalog için tüm fırsatlarını kaybetmiştir.