HİNDİYE ORTAK GİRELİM

Begüm Yılmaz / Metin Yazarı

Kasım ayı açlık sınırı 1.417 TL olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailede kişi başına 354 lira düşüyor. Bakkal hesabı yapacak olursak bir kişi günde 11 liralık yiyecek yiyebilir. 11 liraya ne satılıyor? Köşe başlarında tavuk dürümü (!) 3 liraya satan işletmecileri satmazsak simit ayran ile günü geçirebiliriz.

Kolanın tadına hiç bakmamış, çikolata nedir bilmeyen, markete girdiğinde dilenci sanılarak kovulan ya da direkt hırsız muamelesi gören aileler… Gözler hep onların üzerinde. Renkli reyonların arasından geçerken yılbaşı paketlerini gören, o paketleri evlerinin içinde hayal eden, gözleriyle paketi açan, içinden çıkanları doyasıya yiyen, bir kısmını da saklayan çocuklara bu hayali kurmasını bile engelleyen sisteme sözüm yok (çok).



Gelgelelim hindi mevzusuna. Yeni yıl yaklaşıyor. Batı’nın tüm güzel özelliklerini örnek alan ülkemizde hindi kesecek çok olur. Yeni yıla sayılı günler kala “Hindiye Turkey deniyor, sakın yemeyin!” diyenlerle arama motorundan en güzel hindi tariflerini araştıranların kıyasıya mücadelesi başlamak üzere. AVM’lerse şaşalı yılbaşı süslemelerini çoktan tamamladı. Çünkü; her yıl dekor için ayıracakları bütçeyi ihtiyacı olanlara dağıtırlarsa aynı etkiyi alamazlar. AVM’ye müşteri gerek. Gelip yılbaşı ağacının önünde fotoğraf çektirecek, çılgınca alışveriş yapacak para kaynakları gerek.



Hayvan hakları savunucuları noel izinlerini kullanıyorlar. Her kurban bayramında meydanlara çıkıp”Katliama dur deyin” naraları atanlar zavallı “Turkey”ler için hiçbir çabada bulunmuyorlar. Oysaki kurban eti paylaşmak içindir. Bazı ailelerin evin yalnızca kurban bayramlarında et girdiğini unutan insanlar konu hindiye gelince portakallı hindi yapmak için market market geziyorlar.



Ortalama bir hindi 100 lira. Açlık sınırındaki 4 kişilik bir aile iki günlük yiyecek paralarını birleştirebilirse bir hindi alabilirler. O hindiyi de iki gün boyunca yer, kemiklerini de kaynatırlar belki…



Tüm bunlar 2017’ye sağ salim varabilen vatandaşlarımız için geçerli. Caddede, sokakta, okulda, parkta, havaalanında her an bir patlama olabilir ya da bir hain silahlı saldırıda bulunabilir.



Mutlu Yıllar Türkiye.