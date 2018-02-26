Hocalı soykırımının kurbanları 26. Yılında bir kez daha Ankara’da anıldı

Pursaklar Belediyesi, Türk Tarih Kurumu, TİKA, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Tarihdaş tarafından Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Hocalı Sempozyumu’nda Hocalı şehitleri anıldı.

Pursaklar Belediyesi , Türk Tarih Kurumu, TİKA, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Tarihdaş tarafından düzenlenen Tarih, Siyaset ve Uluslararası Hukuk Bağlamında Uluslararası Hocalı Sempozyumu’na Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başdanışman Yardımcısı Bahruz Hasanov, Azerbaycan Büyükelçisi Khazar İbrahim, AK Parti Milletvekilleri Necdet Ünüvar ve Haluk İpek, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Dodağ, Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve çok sayıda davetli katıldı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Kampüsündeki Milli İrade Binası Konferans Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan sempozyum protokol konuşmaları ile devam etti. Protokol konuşması yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başdanışman Yardımcısı Bahruz Hasanov “Güçlü olmalıyız, Türkiye ve Azerbaycan her zaman birbirinin destekçisidir” dedi.

“Dünya Hocalı soykırımına kör ve sağır”

Sempozyumda bir konuşma yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ise Hocalı soykırımının hesabının henüz sorulmadığını hatırlatarak “Hocalı soykırımının hesabı sorulmuş olsaydı bugün Hollanda meclisi ‘sözde Ermeni soykırımını’ kabul edecek cesareti kendinde bulamazdı. Ermenistan her ne kadar gerçeklerle yüzleşmekten kaçınsa da, bizler bu gerçeği Türkiye’den, tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz” dedi.

Hocalı’daki menfur cinayeti, Karabağ’ı, Halepçe’yi, Şam’ı, Halep’i, Afrin’i, Hama’yı, Humus’u, Gazze’yi, Kerkük’ü, Doğu Türkistan’ı, Çeçenistan’ı, Kosova’yı, Bosna’yı ve Somali’yi unutturmayacaklarını vurgulayan Başkan Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gittiği her yerde, Azerbaycan’ın hakkını, hukukunu savunuyor. Bizim liderlerimiz birbirlerine “kıymetli kardeşim” diye hitap ediyor. İki devlet birbirinden güç alarak, dünyaya katkı sunuyor. Dünya, Azerbaycanlı kardeşlerimizin katliamına kör ve sağır olsa da, biz bu haksızlık karşısında asla susmadık, susmayacağız! Hocalı Soykırımı sadece Azerbaycan’ın ya da Türk Milletinin meselesi değildir. Bu mesele bütün dünyanın, tüm onurlu insanların meselesidir ve öyle olmalıdır. Bu necip milletin çektiği acıyı tüm dünyanın bilmesi ve anlaması lazım. Bu soykırımın dünya kamuoyuna kabul ettirilmesi için, bu tür sempozyumların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Pursaklar’da Karabağ Parkı yaptık ve Karabağ’ın tarihini yazıp genç nesillere mesaj verdik. Bu vatan aynı zamanda Azerbaycanlı kardeşlerimizin de vatanıdır. Rabbim Türkiye’yi, Azerbaycan’ı güçlü kılsın. Birliğimizi daim etsin. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”

Diğer konuşmacılar da Hocalı soykırımının dünyaya anlatılması gerektiğini belirterek kurbanları rahmetle andı.

AK Parti Milletvekili Necdet Ünüvar: “Uluslararası alanda sesimizi çok iyi duyurmamız gerekiyor. Gençlerin bu konuya ilgi göstermesi önemli. Filmler, belgeseller yapmamız lazım. Gücümüzü birleştirmeliyiz. Uluslararası alanda diplomatik mesaj vermek önemli. Uluslararası medyayı kullanmak önemli. Şu anki Türkiye 1992’de olsaydı belki de Hocalı katliamı olmayacaktı.”

Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan: 26 yıl önce Hocalı’da bir katliam yaşandı. Suçsuz, günahsız, savunmasız insanlar katledildi. Dünyadaki kurumlar buna eğilmedi, sessiz kaldı. Katliamı yapanlar cezalarını çekmediler. Türkler dünyaya barış getirecek devletler kurdu. Ermeniler mikro milliyetçilik tuzağına düştü. Kendileri dışındakilere hayat hakkı tanımıyorlar. Bu hastalıklı yapılar o günden bugüne devam ediyor. ASALA oldu, PKK oldu, PYD oldular.”

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs: “neden acıların çoğu bizim coğrafyamızda oluyor diye yıllarca düşündüm. Bu coğrafyadaki ülkeler bir araya gelmek zorundayız. Dünyaya askeri, siyasi ve ekonomik olarak birlik mesajı vermemiz gerekiyor. Bu acıları yaşamamak için güçlü olmalıyız. Soydaşlarımızı rahmetle anıyorum.”

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Metin Doğan: “Üniversitelerin görevleri olarak gençlerin zihin dünyasında tarih şuuru oluşturmak lazım. Bugün Ermenistan denen yerler binlerce yıl Türk toprağıydı. Büyük uygarlıklar ve büyük topluluklar bu topraklarda kurulmuştur. Güneydoğu’da aynı şeyi yapmak istiyorlar. Etnik olarak oradakileri yok etmek istiyorlar. Mehmetçiğimiz çok doğru bir harekât başlatmıştır.”

AK Parti Milletvekili Haluk İpek: “2003 Türkiye Azerbaycan Parlementolar Dostluk Grubu Başkanı iken Hocalı’yı anlatıyorduk, çoğu kimse bilmiyordu. Çünkü medya bunu karartıyordu. Yıllarca anlatılmadı. Ermenistan haritasına baktığımız zaman orada oynanan oyunu net bir şekilde görüyoruz. Türkiye’nin Orta Asya’ya açılan penceresini kapatmak, Orta Asya’nın da Batı’ya açılan penceresini kapatmak istediler. Hocalı katliamı ilk değil, daha önce de binlerce Azerbaycanlı kardeşimizi katlettiler. Ermeniler oraya Rusya ve İran’dan gönderildiler. Osmanlının yıkılmasından sonra dünyada kan ve gözyaşı eksik olmadı.”

“Ermeni olmayıp da ‘Hepimiz Ermeniyiz’ diyen ahmak bir güruh var”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “bilinçlenmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı bilgilendirmezsek yarın gelecekte çocuklarımızı aynı akıbet bekleyebilir. Türkiye’de Ermeniler dışında ‘Hepimiz Ermeniyiz’ diyen ahmak bir güruh var. Ermenistan’da ‘Hepimiz Türküz’ diyen gördünüz mü? İnsan haklarına saygılı olmalıyız ama herkese hak ettiği dilden konuşmalıyız. Türkiye’de kaçak yaşayan on binlerce Ermeni var. Bunları sınır dışı edilmesi lazım. Türkler asla soykırım yapmamıştır. Anadolu’da yüzlerce vatandaşımız Ermeni çeteler tarafından katledildi. Cumhurbaşkanımıza ve Azerbaycan Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. İnşallah bu birlik ve beraberliği devam ettireceğiz.

Tarih, Siyaset ve Uluslararası Hukuk Bağlamında Uluslararası Hocalı Sempozyumu 26-27 Şubat tarihleri arasında iki gün boyunca devam edecek.