“HoLEP Live Surgery” konferansına dünyaca ünlü cerrahlar katıldı

Svetlana Williams

Acıbadem Ankara Hastanesi, canlı cerrahi yaptığı etkinlikle bir ilke imza attı. Dünyaca ünlü cerrahların katılım gösterdiği “HoLEP Live Surgery” bilimsel konferansta, son yıllarda prostat cerrahisinde sıklıkla tercih edilen HoLEP yöntemini doktorlar canlı yayınla izledi. Bugüne kadar 2000’in üstünde hastaya uygulanan bu yöntemde, prostat tümden çıkarıldığı için tekrar etme riski minimum seviyeye iniyor.

Acıbadem Ankara Hastanesi Üroloji Kliniği, dünyaca ünlü cerrahları canlı HoLEP operasyonu gerçekleştirmek üzere Ankara’da bir araya getirdi. Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Özcan Erdemli’nin konuşması ile başlayan “HoLEP Live Surgery” adlı bilimsel konferans, doktorların sunumları ile devam etti. Gün boyu süren bilimsel konferansaİtalya’dan iki önemli konuk VaughanDaniels ve Dr. Umberto Volpe da katıldı. Konuklar, izleyenleri holep yöntemi ile ilgili detaylı bilgileri aktardılar.

HoLEP yöntemi ile ilgili yeni bilgiler veren uzmanlar ameliyathaneden canlı yayın sırasında meslektaşlarının sorularını yanıtladı. Tüm gün süren bilimsel konferanstamisafir doktorlar ameliyathane ile yapılan canlı bağlantı sayesinde vakaları yakından gözlemleme fırsatı buldu.

Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Sunumlar sırasında HoLEP yöntemi ile ilgili geliştirilen yeniliklere değinen doktorlar, tıp sektörünün yenilikleri hızlı takip ettiğini ve yenilikleri takip etmek için dünyanın başka ülkelerine gitmenin gerek olmadığını belirttiler. Misafir konuşmacılardan Prof. Dr. İbrahim Bozkırlı “Türk hekimlerinin en büyük özelliği; dünyada yaşanan gelişmeleri, Türk tıbbına hızlıca adapte edebiliyor olmalarıdır. Son yıllarda sık kullanılan robotik cerrahi ve lazer prostat ameliyatı bu uygulamaların başında yer almaktadır. Şu anda burada izleyeceğimiz operasyon genç doktorlarımız için büyük önem taşımaktadır” dedi.

2 binden fazla kişi HoLEP uygulaması ile tedavi oldu

Dünyaca ünlü profesörlerin yer aldığı sunumlara konuşmacı olarak katılan Dr. Eymen Gazel dünyada 2.245 kişiye HoLEP uygulamasının gerçekleştirildiğini ve yeniden cerrahi müdahale gereksinimi duyulmadığını belirtti.

HoLEPnedir? (HolmiumLaserEnucleation of Prostate)

Son zamanlarda özellikle lazer teknolojisinin cerrahide yaygın olarak kullanılmaya başlamasının da etkisiyle, prostat cerrahisinde de değişiklikler görülüyor. Amerika ve Avrupa’da son 10 yılda giderek yaygınlaşmış ve avantajları sebebiyle prostat büyümesi cerrahisinde altın standart olmayı başaran HoLEP ‘te, prostat tamamen çıkarıldığından hastalığın tekrar etme riski en aza indirgenmiş oluyor. Tüm prostat boyutlarında uygulanabilecek yöntem, kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak zorunda olan kişilerde de uygulanabiliyor.