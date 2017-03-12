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Hollanda İneği

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Eyüphan Kaya

Bizim derdimiz, şu zengindir, şu güçlüdür, şu bilimde mesafe kat etmiş diye bir ülkeyi büyük görmek, yada şunun nüfusu nedir ki, açlıktan ölüyor, cahiller topluluğu diyerek bir toplumu küçümsemek değildir.

Bize insanlıktan nasibini almış kimseler lazım.

Ben ABD’nin nesini öveyim, sözüm ona “dünyanın horuzu” benim diyor, mazlumların figanının duymadığı gibi, zalimin zulmüne destek veriyor batsın senin ağabeyliğin. İnsanlık açlıktan ölürken kendisi bildiğim kadarıyla 650 milyar dolarlık savunma(savaş) bakanlığının bütçesiyle dünyaya sıkıntı veriyor.

Çin büyümesiyle birlikte birkaç lokal hataları dışında hala dünyanın nefretini kazanmadı, ama emareler tehlike çanlarını çalıyor.

Rusya Gorbaçov sorası ülkesine kısmi bir özgürlük getirdi ama sonunu getiremiyor, orta doğu savaşlarının baş aktörlerinden birisi şu anda.

İngiltere, Fransa gibi ülkeler öyle diplomatik bir metotla bu savaşın içindedirler ki birileri onları eleştirme nedenini bulamıyor. Ya İsrail’e ne demeli? İslam dünyasının bir parçası olan İran’a gelince devlet politikası akıllara durgunluk veriyor.

Bu kadar çetrefilli sorunların içinde oklarını Türkiye’ye çevirenlere teessüf ederim.Bunlar ya bilinçsiz insanlardır, ya da hakiki düşmanlardır.

Türkiye’nin kendi diyarında muktedir olma çalışmalarını tebrik etmemiz gerekirken tenkit eden vatandaşlarımız var maalesef!

Hele şu Avrupa Birliğine bakın eskiden Avrupa Topluluğuydu baktılar ki Türkçe kısaltılmış hali AT farklı bir anlam içeriyor AB yaptılar, yahu adını değiştirsen ne yazar senin genetiğin bozuk, senin tarihin kan revan üzerinde kurulmuş, kendini düze çıkarman çok zordur.

Almanya’nın Türkiye karşıtı tutumunu görüyorsunuz. Hollanda’yı biz Mantofon ineklerle tanıdık, şimdi de saygısızlığıyla ön plana çıktılar. Bu yaptığınız insanlığa sığar mı? Bir ülkenin bakanına hem de bayan bakanına bu saygısızlığı yapmak ayıt değil mı? O insanların övgüyle bahsettiği ineklerinizden de bir ders bir marifet almak size nasip olmadı?

Hani bazen bir insanı örselemek isteyen bir aşiret reisinin önüne 15-20 yaşındaki çocuğu gönderip ona küfür ettirir gibi, AT birliği de bu işi inek dünyasına eşcinseller diyarına havale etti galiba.

Hanı o hümanist, feminist değerleriniz demek ki o da yalan. Yazık ki ne yazık?

Ben Türkiye cumhuriyeti vatandaşıyım ama Kürdüm o bakan hanım efendi benim de bakanım. Hem Kürtlerin hem Türklerin nefretini kazandınız, tarihi bir hata işlediniz.

Sizler çatlasanız da patlasanız da ülkemize barış ve huzur gelecek fazla diretmeyin her geçen gün çamura batıyorsunuz benden söylemesi.

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