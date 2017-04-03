HOŞ GELDİN BAHAR

Güldane Kaya

BAHAR YELI / CAHIT SITKI TARANCI

Nihayet damlarda leylekler göründü

Upuzun gagalarınıtakırdatan

Vefasızsandığımız turnalar döndü

Geçen yıl gittikleri meçhul diyardan

Çiçek açmışağaçlara bak ne güzel

Gel bizim olsun serçelerin neşesi

Gel seninle kırlaraaçılalım gel

Neler vadetmiyor akarsuyun sesi

Su yeşilliğin ta sonuna gideriz

Ne olduğumuzu unutuncaya dek

İstersen havadan sudan bahsederiz

Yalnızadımlarımızlasevişerek

Uzamaya başladı günler sahiden

Günesin batmak istemediği belli

Eteğinihavalandırarak esen

Kış boyunca düşündüğüm bahar yeli

Merhaba değerli dostlar kışa elveda demeye başlamış olduğumuz bu günlerde bahara hoş gelinehazırlanıyoruz. Kapalı yağışlı ve soğuk kasvetli mevsimi geride bırakarak, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte içimizde bir sevinç ışığının yandığını hissetmek ne kadar güzel değil mi? değerli dostlarım.İlkbahar belki de mevsimlerin en güzeli en kıymetlisidir. Elbette tüm mevsimlerin kendisine has doğalığı,güzelliği, tadı var, fakat bahar Doğanınyeniden uyanmaya, tıpkı küllerinden doğmaya başladığını bizlere adeta haykırmasıyla bir başka güzel. Kuru dalların suyla buluşması ağaçların küçük küçük uyanması çiçeklerin yeşermeye, başlaması güneşin o muhteşem sıcacık yüzünü göstermesi ne kadarda kıymetli bu günlerde, evet tüm insanlara huzur ve mutluluk saçan bahar mevsimigüzel; Çünkü baharı yaşamak demek hayatı yaşamak demek.

Hayat her zaman güzeldir ama bahar güneşiyle bir başka güzel.

Hepimizin baharla birlikte beklentileri hayalleri vardır. Baharla birlikte yaz tatilleri tatil, nişan, düğün planları yapılmaya başlandı bile, benim gibi bahar ve yaz aylarına Alerjiniz varsa eğer tabi biraz zorlu zahmetli, aksıra tıksıra polenlerden gözler şişmiş olur, amayine degüzeldir baharı yaşamak çünkü bu alerji bile insana sağlıklı olmanın kıymetini bildirir. Baharın gelmesi insanlarında ruhlarında güzel hisler bırakır, kendilerini daha moralli ve iyi hissederler. Gerçi birçoğumuz birden bire kasvetli, puslu soğuk havadan kurtulup güneşin ilk ışıklarıyla sarmalanıp ısınmaya başladığımız bu güzel günlerde genellikle hepimizde bir bahar yorgunluğu bitkinliği oluyor ama o yorgunluk bile iyi geliyor. Yıllık mevsimlerin değişmesi ve her mevsimin farklı güzelliği olduğunu hissetmek ılık havanın etkisiyle deniz kenarlarına pikniğe, parklara ve gezmelere giderek doğa ile iç içe olmak. Derelerinçağlaması, kuşlarıncıvıltısı, sebze meyvelerin çeşitlenmesi bir başka olur.

Güzel günler siz ve sizi sevenlerle olsun…