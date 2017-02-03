Fehmi Yetik / Mekanik Tasarım Mühendisi

Hoş geldin Merkel, hoş geldin hainlerin en şefkatli, en merhametli ve en fedakâr annesi.

Nereden esti bu ziyaret? Yoksa önümüz yaz sezonu mülteci telaşı mi sardı seni? Gecen sene de Nisan’da gelmiştin ve başta mülteci yardımı olmak üzere bir sürü vaat verip arkana bile bakmadan buhar olup gitmiştin.



Anti demokratik ve insan haklarını ihlal eden ülke olarak benimsediğin Türkiye ’de, ne değişti ki yolun direk Ankara ya düştü? Yoksa gene mültecileri yollamayalım diye vaatlerle mi geldin bize?

Niye korkuyorsun bu insanlardan bu kadar? Onlarında bir zamanlar siz almanlar gibi işleri, itibarları ve vatanları vardı. Ta ki müttefikleriniz tarafından bombalanıp evsiz, yurtsuz ve vatansız bırakıldıkları o güne kadar.



Korkma, sen kucağında yavrusuyla umut, barış ve huzur arayanlardan, onlar senin bağrına bastığın o hainlerden daha da vatanseverler.

Onlar ki ümitlerini Kobani’ de, hayallerini Halep’te ve henüz 3 yaşında ki çocuklarını dünyanın en büyük isimsizler mezarlığı “Ak denizde” gömdüler. Arkalarına bile bakmadan terk ettikleri anayurtları, en az can kayıpları kadar acı yaşatmıştır onlara.



Oysa ikinci dünya savaşı sonrası Almanya halkı da hiçlik, yoksulluk, sefalettik ’le mücadele etmek zorunda bırakılmıştı. Almanya’nın birçok bölgesi devasa enkaz tarlalarına dönüşmüştü. Altyapı zarar görmüş, ev ve yiyecek kıtlığı her yere salgın bir hastalık gibi yayılmıştı. İnsanlar büyük bir azimle Almanya’yı düze çıkması için çalışıyordu. Fakat geride kalan, dul kadınlar, babasız çocuklar ve sakat erkeklerin çoğunlukla olması üretim yapmayı zorlaştırmıştı. Tam bu ortamda milyonlarca dışarıdan gelen mülteciler ve göçmenler genç ve dinamik bir nüfus oluşturmuşlardı. Ve Almanya’nın kalkınmasında etkin rol oynamışlardı.

Ne çabuk unutuldu o günler?

Şimdi niye tıkıyorsun kulaklarını bu feryatlara? Bu isyan çığlıklarına? Ve bu imdat çağrılarına?

Hani derler ya “Domuzun önüne inci serilmez” diye… Ne de güzel söylenmiş.

Hoş geldin Merkel, hoş geldin İnsan haklarının, demokrasinin ve adaletin kraliçesi.

Hangi İnsan hakki anlayışı mültecilerin toplumda kabul edilmesi ve oturum izni alması için din değiştirmek zorunda bırakılıyor?

Hangi demokratik ülkede insanlar mülteci olduğu için ulu orta meydanlarda dövülüyor?

Ve hangi adaletli, medeni insanlar topluluğunda, Metro’da bir mülteci annenin ve çocuklarının üzerine işeniliyor?

Hoş geldin Merkel, hoş geldin dünyanın en büyük 3´üncü silah işportacısının Şansölyesi.

Söyler misin, nasıl oldu da 2011 de Suriye’de savaş başladığında ulusal arası silah ihracatları arasında 5. Sıradayken, 2016 da dünyanın en büyük 3´üncü silah ihracatlarına yükseldiniz?

Bu başarınızı, hangi yamyam, hangi kalleş ve hangi barbarlara silah satarak elde ettiniz?