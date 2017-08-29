Hoş geldin öğretmenim

Eyüphan Kaya

Evet evet bu memleketinin kendisinin ıslahına bağlı olduğu kimse nitelikli meslek erbabı öğretmenim.

Ne devlet politikası, ne vatandaşın bakış açısı, ne de eğitim fakültesi programı öğretmen yetiştirmeye yeterlidir.

Artık nitelikli bir öğretmen olmak öğretmenlik mesleğini seçen kimsenin çalışma çaba ve gayretine kalmıştır.

Bir öğretmen, bilgili becerikli, lisanı haliyle örnek olabilecek bir şahsiyete sahip olmalıdır. Özellikle sınıf öğretmeni, herhalde anne babadan daha fazla çocuğun yetişmesi üzerinde etkili olan öğretmendir.

Onun için sizden istirhamım iyi bir insan profilini sergilemiyorsanız lütfen bu kutsal mesleği bırakın başka bir iş yapı çünkü sizin öğrencileriniz sizi model alıp yanlış yamuk yetişirlerse tövbe istiğfar da sizi kurtaramaz haberiniz olsun!

Kanaatim o ki bir öğretmen aşağıda ifade ettiğim davranışlardan uzak durmakla yükümlüdür;

1- Sözleşmeli öğretmenliğe karşı olmak (günümüz sözleşmeli öğretmenliği değil tabi, dünya ölçülerinde performansa dayalı öğretmenlikten bahsediyorum),

2- Mesleğiyle ilgili kendini yenileme konusunda herhangi bir çaba içinde olmamak,

3- Mesleğini icra ederken aldığı ücretli göz önünde bulundurarak, “bu kadar ücrete bu kadar” diyecek kadar düzeysiz değerlendirmelerde bulunmak.

4- Gazete, dergi, kitap okumamak,

5- Sık sık sözlü eleştiride bulunmasına rağmen, çare üretmek için bir efor sarf etmemek,

6- İkamet ettiği semtin sorunlarıyla ilgilenmemek,

7- Adalet anlayışında yetersiz ya da taraflı olmak,

8- İslam toplumunda çalışan bir öğretmen ise İslami değerlerden habersiz olmak,

9- Başta anne babası olmak üzere, akrabalarından kopuk bir yaşam tarzına sahip olmak,

10- Öğrenci sorunlarıyla ilgilenmemek, tüm velileriyle işbirliği içinde olmamak, (sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri için şart).

11- Öğretmenlik mesleği dışında başka bir mesleğe sahip olmamak (Öğretmenlikte verimsiz duruma gelen bir öğretmenin yaşamını sürdürmesi için başka bir iş yapabilmeli)

12- İnsan sevgisinden, kâinat sevgisinden yoksun olmak, çevre ile barışık olmamak,

13- Okul yönetimiyle işbirliği içinde olmayışı,

14- Okulda kalma süresinin girip çıktığı ders saatiyle sınırlı oluşu,

15- Okuldaki sosyal etkinliklere içten katılmamak,

16- Okul yönetiminin verdiği ek görevlerden kaçması ya da yerine getirmede gevşek davranmak,

17- Öğretmenler kurulunda suskun kalıp okulun işleyişi hakkında katkı yapmaması (Unutmayalım öğretmenler kurul kararları okul yönetimine özerk bir nitelik kazandırıyor)

18- OGYE ekibinde aktif çalışmamak,

19- Okulda her ne sebeple olursa olsun tek bir öğrenciye dahi kin beslemek,

20-Okulun sosyal dayanışma fonuna katkı vermekten çekinmek,

21-Okul adına kendisine verilen görevi kabul etmemek.

Yukarıda saydığım özelliklerden hiç biri öğretmenlik kavramı içinde barınacak, yer alacak, öğretmene yakışacak bir özellik değildir.

Gerek tatil dönüşü münasebetiyle 2017-2018 eğitim öğretime başlayan öğretmenler, gerekirse yeni atanıp göreve başlayan öğretmenler için olsun “hoş geldin öğretmenim” demek içimden geldi.

Unutmayalım ki öğretmenlik çok çok özel bir meslektir, nitelikli öğretmenleri olan bir milletin nitelikli vatandaşları olur. Nitelikli vatandaşları olan bir devlet daha rahat idare edilir.

Bir zamanlar bir zatı namuhterem Mardin’de konuşunca “çocuklarınız bir şey olmuyorsa bari bir öğretmen olsunlar” demişti. İşte memleketimizdeki sorunlar bu kalın kafalı insanların eseridir.

Ne olur sistem tartışmasıyla, politik meselelerle öğretmenler odasının tadını kaçırmayın olur mu?

Eğitim öğretimde daima sorun vardır, hiçbir sorun yoksa başarıyı yükseltme sorunu olmalı, dolayısıyla öğretmen dikkatini okulundan ayırmamalı, öğrencisinin iyi bir insan olarak yetişmesi için daima çalışma ve çaba içinde olmalıdır.